lunes 30  de  marzo 2026
Tensión

España se distancia de EEUU, cierra espacio aéreo para aviones implicados en guerra contra Irán

Según El País, el Ejército de EEUU puede seguir utilizando las bases para los usos previstos en el convenio bilateral, como el de asistir a las tropas estadounidenses en Europa

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

(Europa Press)

MADRID.-España no permitirá usar su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que participan en la guerra de Irán, dijo este lunes la ministra de Defensa del gobierno de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

El gobernante de centroizquierda ha mostrado su oposición frontal al conflicto, lo que le ha valido roces con el presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con cortar toda relación comercial con España.

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"Ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", dijo Robles, en declaraciones transmitidas a la AFP por su ministerio el ministerio de Defensa que confirman una información adelantada por El País.

"No vamos a autorizar desde el principio, lo hemos dicho, la utilización de las bases de Morón y Rota para ningún acto relativo a la guerra de Irán", insistió Robles, mencionando las dos bases militares conjuntas hispano-estadounidenses situadas en el sur de España.

"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente" esa decisión "al Ejército americano y a las fuerzas americanas", añadió la ministra, que describió la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel como "profundamente ilegal y profundamente injusta".

Según El País, el Ejército estadounidense puede seguir utilizando las bases para los usos previstos en el convenio bilateral, como el de asistir a las tropas estadounidenses en Europa.

El diario explica que la negativa española complica las operaciones de Estados Unidos, cuyos bombarderos tienen que salir de más lejos y alterar la cantidad de queroseno y bombas que llevan.

FUENTE: Con información de AFP

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