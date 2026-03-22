Israel ataca puentes en el sur de Líbano para cortar paso de Hezbolá

BEIRUT. La ofensiva de Israel de destruir de manera inmediata, este domingo 22 de marzo, los puentes sobre el río Litani que marca la línea fronteriza entre su territorio y el sur del Líbano, constituye para el presidente libanés, Joseph Aoun, el preludio de una invasión israelí, lo que lo obligó a pedir la intervención urgente de la Organización de las Naciones Unidas.La acción bélica israelí obedece, según el ministro de Defensa, Israel Katz porque ese paso es utilizado por las milicias de Hezbolá para trasladar equipos de combate, así como las poblaciones circundantes “siguiendo el modelo de Rafá” en la franja de Gaza.

Israel ha acelerado esta semana su invasión del sur libanés, objetivo primordial del Ejército israelí, que persigue la creación de una zona de exclusión con el norte de Israel, blanco de ataques de las milicias del partido chií.

"Destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que están siendo empleados para efectuar actividades terroristas para impedir el tránsito de los terroristas de Hezbolá y sus armas hacia el sur”, anunció Katz quien informó que la orden también la dio el primer ministro Benjamin. "Destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que están siendo empleados para efectuar actividades terroristas para impedir el tránsito de los terroristas de Hezbolá y sus armas hacia el sur”, anunció Katz quien informó que la orden también la dio el primer ministro Benjamin.

Mientras, el presidente libanés señaló que: “Los ataques israelíes contra los puentes del río Litani constituyen un intento de interrumpir la conexión geográfica del Líbano con el resto del país", ha denunciado el presidente libanés, "y los ataques israelíes contra la infraestructura libanesa son el preludio de una invasión terrestre".

Y agregó: "Ante esta escalada, Líbano insta a la comunidad internacional, en particular a Naciones Unidas y a los miembros del Consejo de Seguridad, a asumir sus responsabilidades y adoptar medidas inmediatas para disuadir a Israel de llevar a cabo este ataque. El silencio o la inacción continuos fomentan nuevas violaciones y socavan la credibilidad de la comunidad internacional", sentenció el presidente.

Primer objetivo destruido

El Ejército israelí consideró que el primer objetivo era el puente de Qasmiya, que cruza el río Litani por la costa sur del país, y el anuncio del ataque conllevó que el Ejército libanés abandonara la zona, lo cual fue confirmado por los propios militares libaneses.

El ataque aéreo contra el puente ha comenzado a las 14.30 (hora en España peninsular y Baleares). Varios misiles destruyeron una estructura que era una vía de comunicación vital para muchas ciudades del sur del país, porque conectan la región con la gobernación de Sidón y con la capital de país, Beirut, según ha confirmado la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

El ministro de Defensa de Israel también anunció que dio órdenes para “acelerar la destrucción de las viviendas de la línea de contacto, para frustrar las amenazas a las comunidades israelíes, de acuerdo con el modelo de Beit Hanun y Rafá", dos poblaciones del noroeste y el sur de la Franja de Gaza, ahora mismo bajo control israelí.

El ministro de Defensa ha repetido la orden de evacuación forzada emitida en su momento por Israel, que insta a todos los residentes al sur del Litani a que abandonen inmediatamente la zona para instalarse al norte del río.

Para conocer a fondo la situación, el primer ministro de Líbano, Nauaf Salam, celebró este domingo, una cumbre de seguridad con la asistencia de sus ministros de Defensa e Interior, así como el director general de las Fuerzas de Seguridad Interna y la dirección de Operaciones del Ejército.

A Salam se le informó de "los acontecimientos en el sur, así como sobre el desplazamiento forzado y los problemas de seguridad que se están produciendo en varias regiones de Líbano".

En respuesta, Salam instó a las fuerzas de seguridad a que incrementen las medidas de seguridad en las zonas directamente afectadas por la nueva operación israelí y muy especialmente en la capital del país, Beirut, "para proteger la seguridad de los ciudadanos y sus bienes".

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Israel dice que avisó de los ataques

El gobierno de Telaviv afirmó que desde el jueves pasado avió que atacaría los puentes sobre el río Litani. Acción que realizó luego de que, dos periodistas rusos de la cadena RT resultaran heridos.

"El cruce fue atacado después de transcurrido un tiempo prudencial desde las advertencias. El cruce fue atacado nuevamente hoy (jueves) a las 12.30 (10.30 GMT)", dice la nota, y añade que las Fuerzas de Defensa de Israel "no atacan a civiles ni a periodistas y operan de conformidad con el derecho internacional"

La nota adjunta una advertencia hecha ayer miércoles en redes sociales por el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, en la que avisaba de que Israel tenía previsto atacar los cruces del río Litani a partir del mediodía de ese día, sin especificar más.

Según un mensaje de RT en Telegram, los heridos son un corresponsal de la cadena y su cámara. El ataque tuvo lugar en un puente, cerca de una base militar en el sur del país, donde los periodistas estaban grabando un reportaje. RT señaló que ambos llevaban chalecos de "Prensa".

En un vídeo, se ve al corresponsal hablando frente a la cámara con un puente a sus espaldas cuando se escucha el ruido de un misil en plena caída y el reportero se echa al suelo, mientras el cohete cae a pocos metros de él.

Cientos de miles de personas han tenido que dejar sus hogares en una franja de unos 45 kilómetros del sur del Líbano afectada desde hace días por órdenes de evacuación de Israel, que mantiene allí una operación terrestre para luchar contra el grupo chií Hezbolá.

FUENTE: con Información de EFE, El País e Infobae