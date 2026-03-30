Venezuela retoma consulados en EEUU para iniciar trámites de pasaportes

WASHINGTON .- Bajo el principio diplomático de reciprocidad, Venezuela a cargo de la jefa encargada Delcy Rodríguez resolvió retomar las sedes de la embajada y consulados en EEUU para ser “rehabilitadas” y reiniciar así los trámites de pasaportes y otros para los inmigrantes venezolanos en el país, informaron representantes diplomáticos de Caracas.

El encargado de negocios de Venezuela para EEUU, Félix Plasencia, expresó por la red X que fueron “recuperados” y “rehabilitados los edificios consulares para ponerlos al servicio de “todos los venezolanos”, sin adelantar detalles sobre fechas de reapertura.

Se espera que el Departamento de Estado confirme el traspaso de las sedes bajo su control desde 2023, una vez hecho el anuncio por parte de Caracas.

El anuncio, en el marco de las restablecidas relaciones diplomáticas entre EEUU y Venezuela, se dio días después de que el gobierno de Donald Trump relajó las sanciones al régimen venezolano que facilitaron la reapertura de la embajada en Caracas en medio de nuevas licencias para el petróleo y la minería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2037462429563560161&partner=&hide_thread=false We are in Washington, accompanying Chargé d’Affaires @plasenciafelixr in the establishment of our diplomatic mission in the United States of America. We are working to foster relationships grounded in respect and cooperation for the prosperity of our countries. https://t.co/sp2z8XfjHB — Felix Plasencia (@plasenciafelixr) March 27, 2026

Recuperación de consulados en EEUU

Plasencia estuvo acompañado durante su anuncio por el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y otros funcionarios venezolanos, en el edificio de la residencia del embajador de Venezuela en EEUU, según hizo ver en su publicación.

La embajada y los edificios consulares de Venezuela en EEUU permanecían bajo control temporal de EEUU tras la disolución del "gobierno interino" que encabezó el opositor Juan Guaidó en medo de una crisis política y al que Washington reconoció como presidente legítimo del país suramericano.

La reapertura de la embajada y las sedes consulares beneficiaría especialmente a los casi un millón de migrantes venezolanos que viven en EEUU, permitiéndoles por ejemplo obtener o renovar sus pasaportes, entre otros trámites.

Venezuela confirmó el 5 de marzo el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares con EEUU anunciado por el Departamento de Estado, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación militar para llevarlos ante la justicia estadounidense, en enero pasado.

Este domingo, Maduro y Flores hicieron un llamado a la unión, la paz y a "limpiar el corazón del odio" en Venezuela, en una carta divulgada días después de comparecer en la segunda audiencia en el proceso penal que le sigue un tribunal federal de Nueva York y un día después de publicar su primer mensaje.

FUENTE: Con información de EFE, Felix Plasencia red X