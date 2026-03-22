domingo 22  de  marzo 2026
RÉGIMEN

Canciller cubano aboga por "diálogo serio" con EEUU y pide el fin de las sanciones

Mientras el Canciller cubano estaba en Bogotá y las autoridades atendían a delegados que llegaron con el “Convoy América Nuestra” ocurrió otro apagón masivo

El canciller del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

El canciller del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

GRANMA vía Cubanet
Este segundo apagón en menos de una semana, se debió a un problema en la termoeléctrica Nuevitas.

Este segundo apagón en menos de una semana, se debió a un problema en la termoeléctrica Nuevitas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó la disposición del régimen de la isla a un "diálogo serio y responsable" con Estados Unidos, aunque "sin injerencia".

Rodríguez intervino en el I Foro CELA-África, efectuado en Bogotá, Colombia. Ahí denunció el “cerco petrolero” y exigió el fin de las sanciones.

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Casi en paralelo, Miguel Díaz-Canel atendía a los casi 600 delegados de más de 30 países que asistieron con motivo de la entrega de la “ayuda humanitaria”, con el "Convoy América Nuestra", a las autoridades de l régimen en la isla que se congregaron, principalmente, en el Palacio de Las Convenciones, pero cerca de las 6:30 pm el Sistema Eléctrico Nacional, les jugó mala pasada y se cayó.

“Las agresivas prácticas”

Rodríguez denunció el reciente endurecimiento impuesto a la isla, por el que Washington amenaza con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba.

"Se suma la arbitraria inclusión de Cuba en la lista unilateral de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, las amenazas de agresión militar y la reciente orden ejecutiva que busca imponer un cerco total a nuestros suministros de combustible bajo la premisa de que las privaciones económicas y los consecuentes daños humanos obligarán a nuestro pueblo a renunciar a su soberanía e independencia", dijo.

También criticó "el retorno de agresivas prácticas imperialistas sin maquillaje alguno o apenas enmascaradas bajo retórica moderna. La doctrina de la paz a través de la fuerza, defendida por Washington, es la nueva expresión para la dominación, las intervenciones militares, las amenazas y el uso de la fuerza", reprochó.

Destacó que Cuba sigue abierta para colaborar en iniciativas de cooperación sur-sur en las que pueda contribuir. “Ninguna campaña de descrédito puede ni podrá borrar el demostrado y significativo impacto de la colaboración de Cuba en países de todas las regiones durante más de seis décadas, en particular en el ámbito de la salud", recordó.

El canciller cubano agradeció así a los gobiernos de África, América Latina y el Caribe que, ignorando la represión del régimen y las violaciones de derechos humanos en la isla, mantienen su 'solidaridad' con la isla y comparten su apoyo en los foros internacionales.

Segundo apagón en menos de una semana

Mientras todo era brillante en el Palacio de Las Convenciones y aún no se había apagado el eco de las protestas por los comentarios del exvicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, quien afirmó que la situación de la isla no era como la presentaban en el exterior y destacó “la aceleración en la transición energética y la enorme capacidad de resiliencia del país”.

Zas, se cayó la energía eléctrica en Cuba. Cerca de las 6:30 pm, el Ministerio de Energía y Minas anunció este sábado que toda la isla había sufrido otro apagón.

No había pasado ni una semana desde el anterior apagón masivo. Como siempre, el ente regulador del sector emitió el consabido comunicado.

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“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional, Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”, posteó en X.

La Unión Eléctrica preveía un déficit de 1,740 megawatts (MW) para la hora pico del sábado en la noche, de acuerdo con el reporte que publicó el sábado en la mañana.

En X la Unión Eléctrica señaló que la interrupción del suministro se debió a un “problema en la unidad 6 de la termoeléctrica Nuevitas lo que causó un efecto de cascada en las máquinas que estaban en líneas”.

En su post agregó que se estaban activando protocolos para la recuperación gradual del Sistema Eléctrico Nacional y que se le estaba dando prioridad a centros vitales, hospitales y acueductos.

La madrugada de este domingo, la isla seguía sin servicio de electricidad, según reportó Yoani Sánchez.

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FUENTE: Con información de Europa Press y CNN

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