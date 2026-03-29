Cómo un magnate y una activista han construido una "base revolucionaria" para crear caos en EEUU

Manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marchan por las calles del centro de Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026.

MIAMI — Mientras activistas estadounidenses de extrema izquierda inundan Cuba para apoyar a su régimen comunista en crisis, las autoridades estadounidenses han iniciado una amplia investigación sobre una red China antiamericana que se formó durante una boda celebrada a finales de febrero de 2017 , cerca de Runaway Bay, en la costa norte de Jamaica.

Allí, bajo un dosel de palmeras, se reunió un selecto grupo de activistas, intelectuales, famosos, organizadores políticos y compañeros de un movimiento marxista-leninista-maoísta global para celebrar el «amor revolucionario» de dos figuras destacadas, ambas de 62 años en aquel momento : Neville Roy Singham, un magnate tecnológico nacido en Estados Unidos que vive en Shanghai, y Jodie Evans, una veterana activista pelirroja y cofundadora de CodePink Women for Peace, revela una investigación de Fox News digital .

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Al igual que en la escena inicial de «El padrino», donde las familias poderosas consolidan su poder, la celebración de la boda fue mucho más que la unión de dos personas.

Organizan caos en medio de la riqueza

Durante cuatro días de baile, charlas y conversaciones nocturnas en locales que iban desde el Flavor Beach Bar hasta Sharkey’s Seafood, celebrando el vínculo entre «Roy y Jodie», se forjaron las estrategias estrategias inspiradas en la “guerra popular” y las alianzas que darían forma a las protestas, los disturbios y la agitación política de la década siguiente, desde las intensas escenas de 2020 en Minneapolis hasta las manifestaciones actuales en apoyo a los regímenes de Cuba Irán.

Ese fin de semana, Vijay Prashad, un académico descrito en el programa oficial de la boda como un «intelectual marxista», participó en una mesa redonda titulada «El futuro de la izquierda». Medea Benjamin, amiga de Evans y cofundadora de CodePink, bailó descalza en la boda con un colorido traje indio.

El 14 de febrero de 2018, Jodie Evans, cofundadora de CodePink, y Neville Roy Singham, fundador de Thoughtworks, asistieron a «V20: The Red Party», una celebración del 20.º aniversario de V-Day y de «Los monólogos de la vagina», que contó con una actuación de la dramaturga Eve Ensler y una fiesta posterior en el Carnegie Hall de Nueva York. (DaveGetty Images)

Según algunas fuentes, los invitados a la boda invocaron las enseñanzas de Mao Zedong, el líder del Partido Comunista Chino del siglo XX que gobernó China mano de hierro, inspirado por Carlos Marx y hablaron de cómo movilizar a las masas para librar una «guerra popular» maoísta.

«La guerra revolucionaria es una guerra de las masas», dijo Mao en 1934.

Muchos de ellos eran, en sí mismos, vestigios de la Guerra Fría, ya que crecieron antes de que se desmantelara la Unión Soviética en 1989.

Guerra popular para destruir EEUU

Una investigación de varios meses Fox News señala que la boda en Jamaica fue el punto de partida para poner en marcha una red de organizaciones que hoy libra una nueva «guerra popular» contra Estados Unidos, alineada con las ambiciones geopolíticas del Partido Comunista Chino de eclipsar a Estados Unidos como superpotencia a través de programas económicos como la iniciativa «Belt and Road», haciendo realidad la visión del padrino ideológico de China, Mao, mediante alianzas comerciales y acuerdos económicos con Pekín.

Los expertos en seguridad nacional lo llaman «guerra cognitiva».

Según conoció Fox News, a lo largo de casi una década, Singham y Evans han puesto en marcha una red global que ahora cuenta con unas 2.000 organizaciones de extrema izquierda que se hacen eco de la propaganda antiestadounidense en apoyo de los regímenes autocráticos que dirigen China, Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte, Venezuela y Gaza.

En círculos activistas, los críticos de extrema izquierda se refieren a los izquierdistas que se alinean con regímenes autoritarios como «tankies». Muchos grupos y líderes de la red de Singham, incluidos Evans y Benjamín, forman parte de la caravana procomunista que se encuentra ahora en Cuba.

El financiamiento para el caos

En la investigación Fox News ha documentado que 278 millones de dólares procedían de Singham y se destinaron a organizaciones que «siembran el caos» en Estados Unidos, tal y como afirmó recientemente Jason Smith, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, en una audiencia sobre la influencia maliciosa extranjera en el sector de las ONG, las llamadas organizaciones sin fines de lucro.

Según los datos, Singham sentó las bases para que Estados Unidos sea hoy uno de los mayores exportadores del mundo de ideología china radical. Ni Singham ni Evans respondieron a solicitudes de comentarios de Fox News.

El sueño de Mao de un ejército popular

Xi Fleet, un chino-estadounidense que sobrevivió a la purga llevada a cabo por Mao durante la llamada Revolución Cultural, declaró a Fox News que Singham y Evans están siguiendo el manual del dictador comunista.

«Neville Roy Singham y su mujer, Jody Evans, están llevando al siglo XXI el sueño de Mao de una guerra popular», dijo Van Fleet.

La doctrina de Mao sobre la «guerra popular» hacía hincapié en la lucha a largo plazo a través de redes descentralizadas, el adoctrinamiento ideológico y la movilización de instituciones civiles, en lugar de la confrontación militar directa.

«Están sacando a las calles la peor pesadilla de Estados Unidos: un Ejército Rojo que busca destruir el país y hacer que China sea China competitiva en la escena mundial», dijo Van Fleet, autor de Made in America: La historia oculta de cómo EE UU facilitó el surgimiento de China comunista. China creó nuestra mayor amenaza».

Una traviesa adorable

Singham creció familiarizado con los dictados de Mao.

Nació a mediados de mayo de 1954 en Middletown, Connecticut, hijo de Archibald Singham, un académico marxista-leninista de origen de Sri Lankan, y de Shirley Hume, que también se adhería a la ideología de extrema izquierda. Según cuenta él mismo, se unió a la Liga de Trabajadores Negros Revolucionarios cuando era adolescente y trabajó en una cadena de montaje de Chrysler en Detroit.

Según una copia del FBI publicada por la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, la agencia intentó en su momento interrogarlo en la planta de Chrysler de Eldon Avenue, y señalaron que era «potencialmente peligroso» debido a sus «antecedentes, inestabilidad emocional» o su participación en grupos involucrados en actividades perjudiciales «contrarias a los intereses de EEUU».

Según el FBI , Singham les dijo a los agentes: «No quiero hablar con ustedes», y se marchó.

Guerra asimétrica y las amenazas de las Universidades

Como parte de esta investigación, Fox News hizo un seguimiento de las protestas callejeras desde Nueva York hasta Berkeley (California) y creó una base de datos con miles de páginas de declaraciones al IRS, registros corporativos, publicaciones en redes sociales, contenido de sitios web y otro material.

La investigación analizó 1.663 eventos organizados por People’s Forum desde principios de agosto de 2018 hasta sus reuniones más recientes a principios de este año. En los eventos participaron académicos e investigadores de al menos 225 facultades y universidades, que se están analizando por separado.

La magnitud de lo que construyó la pareja va mucho más allá de cualquier cosa documentada hasta ahora, y pone de manifiesto una red que funciona como una máquina de propaganda transnacional y asimétrica. Cuenta con una sede central, un importante fondo de financiación, una estructura de mando bien definida, un ala de propaganda y "soldados" adoctrinados de a pie que actúan en las calles. Sus operaciones se extienden más allá de Estados Unidos a múltiples escenarios en el extranjero.

FUENTE: Fox News