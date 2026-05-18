La buena noticia: Una IA española ayuda a anticipar infartos e ictus con una simple imagen de la retina

En La buena noticia. Científicos españoles usan escamas de peces para regenerar la córnea humana

El Diario en 90 segundos Aumenta el número de pacientes que reciben trasplantes de pulmón

Una IA española ayuda a anticipar infartos e ictus con una simple imagen de la retina

Una nueva herramienta de IA, ya probada en centros madrileños, permite detectar riesgo cardiovascular a través de la retina de forma rápida, no invasiva y desde la atención primaria.

Su principal ventaja es que permite realizar un primer cribado cardiovascular de forma sencilla, rápida y no invasiva. Basta una retinografía, similar a la que se realiza en una óptica, para obtener una evaluación en apenas unos segundos.

Además, sus impulsores destacan que esta tecnología puede ser especialmente útil en personas que no presentan síntomas ni factores de riesgo evidentes, pero que podrían estar desarrollando alteraciones vasculares de forma silenciosa. Al tratarse de una prueba rápida, accesible y sin molestias para el paciente, su incorporación a revisiones rutinarias permitiría reforzar la medicina preventiva y avanzar hacia un modelo sanitario más proactivo, centrado en detectar los problemas antes de que aparezcan sus consecuencias más graves.

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