La comediante Johana Velandia trae "gordiconsejos" a su segunda gira en EEUU

A pesar de sus inicios difíciles, Johana encontró su camino en el mundo del stand up comedy, donde ha sabido atrapar la atención del público con sus rutinas que abordan con humor y sinceridad las experiencias de las mujeres de talla grande.

Un camino de humor y desafíos

“De niña era chistosita, era tremenda”, confesó Johana en entrevista. “Luego, por cuestiones de la vida, uno se va volviendo un adulto responsable, los sufrimientos, la vida, el mundo lo vuelven a uno introvertido”.

No obstante, decidió “sacar esa niña interior” y todo cambió: “Empecé a hacer comedia con mi cuerpo para cambiar un poco los estereotipos que tanto nos agobian a las mujeres. Creo que ese ha sido el éxito de mi stand up comedy, burlarme de mi cuerpo y saber que muchas mujeres se sienten identificadas”.

Su participación en el reconocido programa colombiano Sábados Felices catapultó su carrera, consolidándola como una figura popular en redes sociales, especialmente por sus segmentos como "Lo que callamos las gordas" y sus "Gordiconsejos en vivo", que se han vuelto virales por su franqueza y sentido del humor.

No contenta con limitarse al ámbito del entretenimiento, en 2022 Johana incursionó en el mercado del bienestar sexual con el lanzamiento de su línea de productos bajo la marca "El secreto de la gorda". Este paso no solo amplió su perfil como empresaria, sino que también reafirmó su compromiso con temas de importancia para su audiencia. Asimismo, recientemente ha participado en el popular show de televisión La casa de los famosos, Colombia.

A lo largo de su carrera, Johana ha demostrado ser mucho más que una comediante; es una voz para las mujeres que desafían los estereotipos de belleza y se atreven a reírse de sí mismas. Su capacidad para encontrar humor en las situaciones cotidianas y convertirlas en momentos de reflexión y risa la ha convertido en un ícono para muchas personas que se identifican con sus experiencias y puntos de vista.

La trayectoria de Johana hasta los escenarios internacionales es un testimonio de su perseverancia y visión. Con cada paso que da, deja una huella en el mundo del entretenimiento y más allá, demostrando que el humor puede ser una poderosa herramienta de conexión y transformación social.

Una gira de altos quilates

La gira de Johana por Estados Unidos incluirá paradas en algunas de las ciudades más emblemáticas del país, como San José (California), Las Vegas (Nevada), Los Ángeles (California), Orlando (Florida), Miami (Florida) y Nueva York (NY). Cada una de estas ciudades ofrecerá a Johana la oportunidad de conectar con una audiencia diversa y ávida de su estilo único de comedia.

“Llevar el humor a todas esas plazas es muy gratificante porque hay muchos colombianos, y muchas personas que hace tiempo no ven el humor de su tierra, la idiosincrasia. Siento que llevar esto a esos lugares es chévere porque le alegra la vida a personas que hace mucho tiempo no van a su tierra y no ven a su familia”, reveló la comediante.

Con esta segunda gira por el país norteamericano, Johana no solo busca entretener, sino también inspirar a otros a abrazar su autenticidad y a encontrar el lado humorístico de la vida.

Johana es un ejemplo de cómo el talento y la determinación pueden abrir puertas en diferentes industrias y geografías, llevando su mensaje de empoderamiento y autoaceptación a nuevos públicos. La gira promete ser otro hito en su carrera, consolidando su posición como una de las comediantes más influyentes y queridas del momento.

