Suso el Paspi se vale del humor para hablar de salud mental

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Suso el Paspi (@susoelpaspi)

"En la obra hablamos mucho acerca del ser, de pensar en nosotros; las personas que han asistido han recibido súper bien el contenido. En el país donde comenzó, que es Colombia, la gente nos ha dicho que es una obra necesaria porque la sociedad está muy trastornada, y no solo de depresión y ansiedad, en general tenemos como un estrés, como una cosa dura que, como dicen los venezolanos: '¿cómo hago para quitarme esta ladilla, que de verdad me obstina?'", agregó el también presentado de The Suso´s Show.

Para el comediante con 20 años de experiencia, la solución a estos problemas está en saber pedir ayuda con un experto. "La verdad está en saber enfocarse y -si se tiene algún problema- consultar con un psicólogo. Todo esto lo hablamos en dos horas de obra donde el público se ríe, la pasa bien y aprende".

El amor y la risa como visión

Además de la risa reflexiva, Suso el Paspi también cree en el amor como herramienta para sanar colectivamente, pues ambas son la visión de su personaje creado en el año 2000. Y es que desde que Dany Alejandro Hoyos Sucerquia comenzó a dar vida a dicha caracterización, ha constatado que su trabajo ha influenciado positivamente en su fiel público; muestra de ello ha sido la interacción que ha tenido con los espectadores tras ofrecer su show.

"Una persona me dijo en Colombia que si hubiera visto mi obra hace un año su hermana se hubiera salvado porque tenía problemas de depresión y ella nunca le prestó atención, nunca la atendió, nunca la escuchó, pero ahora viendo el monólogo me comentó que entendió y vio muchas cosas que antes no veía. Eso a mí me dejó muy impresionado porque a veces creemos que lo que genera la gente no es muy fuerte", rememoró el libretista con estudios en Comunicación Social, Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de Antioquia. "Otros me han agradecido y me han dicho: 'gracias por pensar en aquellos que no tienen voz'. Entonces, me hace pensar que lo estamos haciendo bien", añadió el humorista, quien no cree en las etiquetas, pero que sí le da importancia al sentir de sus más de 13 millones de seguidores en redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Suso el Paspi (@susoelpaspi)

"A veces el pública me llama como comediante, me dice Suso, me dice galán, me llama de muchas formas. Al final creo que las etiquetas las pone cada uno y es muy bacano (agradable). Lo importante es que al llamarte, como te quieran llamar, lo hagan con alegría. Lo importante de mi trabajo es que la gente me conozca y que se pueda reír, que puedan decir: 'qué bueno, Suso. Me haces reír, la pasamos bien en la casa, nos divertimos, gracias por eso'. Eso para mí es lo más importante", enfatizó.

Pero Suso el Paspi no solo ha alegrado el corazón de su fiel fanaticada, con su programa The Suso´s Show también ha aprendido. Con artistas invitados como Maluma, Juanes, J Balvin, Karol G, Fonseca, Willie Colón, Silvestre Dangond, Mau y Ricky, Greeicy, Mike Bahía, Ryan Castro, Reykon, Carlos Vives y Gilberto Santa Rosa, hasta deportistas notables como James Rodríguez, rescata una lección: "todos tenemos problemas y las mismas necesidades".

Embed

"(Los invitados a mi programa) me dejan con el conocimiento de que seas el que seas -muy famoso o poco famoso, muy exitoso o no tan exitoso en tu trabajo- todos tenemos casi los mismos problemas y las mismas necesidades del corazón y del alma. Todos esperamos tener una vida más tranquila, todos esperamos tener una vida más sosegada y todos sabemos qué nos hace felices, la diferencia está en que algunos toman la decisión de buscar la felicidad y otros simplemente se dejan llenar de cucarachas y no encuentran su felicidad sabiendo dónde la pueden tener", reflexionó el presentador ganador de dos premios TV y Novelas en 2017 y 2018, un Premio India Catalina en 2018 y otro a Mejor programa de entretenimiento en Colombia en 2020. Reconocimientos que lo posicionan como uno de los comediantes más importantes de la televisión colombiana junto a otros cómicos conocidos como Hassam y Don Jediondo.

Embed

"Al final el humor es como un orgasmo... orgasmos de alegría", concluyó artista con millones de vistas mundiales en YouTube.