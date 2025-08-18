"La naturaleza se transforma": Nueve historias reales que cambian para siempre la mirada sobre la diversidad

El escritor colombiano Oscar Borja presenta su más reciente obra, La naturaleza se transforma, un libro que abre un diálogo honesto sobre la identidad de género, la diversidad y la necesidad urgente de respeto entre seres humanos. El autor aborda este tema como un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución Política Colombiana, y lo explica desde un lenguaje cercano para llegar a todo tipo de público.
A lo largo de sus páginas, Borja expone que la identidad de género no es una moda ni una ideología, sino parte innegable de la naturaleza humana. A través de las historias de nueve personas transgénero, el libro muestra que, más allá de etiquetas y prejuicios, estas personas son valiosas, talentosas y capaces de aportar enormemente a la sociedad.
Entre ellas está la de la actriz colombiana Endry Cardeño, la modelo Mara Cifuentes, quien se convirtió en la primera mujer trans en participar en un reality deportivo; Andrea Castellanos, una mujer trans, maquilladora para cine, televisión y teatro, artista; Abigail Pereira, uruguaya que reside actualmente en Estados Unidos, una persona superestudiosa, inteligente con mucha oratoria y con mucha formación académica y Juana Jiménez, una mujer trans, actriz y directora de cine.
El autor enfatiza que uno de los detonantes más fuertes de la discriminación es la ignorancia. Por eso, la obra se propone como una herramienta de educación y reflexión para combatir la homofobia, transfobia y demás formas de rechazo.
En sus entrevistas y análisis, Borja expone que el respeto debe prevalecer sobre cualquier diferencia de orientación sexual o identidad de género.
Borja también compara la situación de las personas trans en Estados Unidos y Colombia. Explica que, aunque EEUU había alcanzado importantes avances en derechos e inclusión, en los últimos años algunas políticas han significado un retroceso. En contraste, Colombia, pese a no tener leyes especificas, ha protegido estos derechos por vía jurisprudencial, permitiendo cambios en documentos oficiales y garantizando el libre desarrollo de la personalidad. El autor considera que, aunque ambos países enfrentan retos, la lección es clara: el respeto y la empatía son universales y no dependen de fronteras.
La naturaleza se transforma es más que un libro: es un llamado a derribar barreras mentales, desafiar el odio y construir un país donde la diversidad no divida, sino que una. Con un mensaje claro y poderoso, el escritor invita a los lectores a mirar más allá del prejuicio y a reconocer que la verdadera esencia de la naturaleza humana es la empatía.
Books & Books presentará el viernes 22 de agosto en Coral Gables una velada con Oscar Borja, quien conversará sobre el libro. La entrada es gratuita y los libros estarán disponibles para la venta durante el evento.
Más sobre Oscar Borja
Es un prolífico escritor y destacado columnista de opinión, cuya pluma ha dejado una huella profunda tanto en medios impresos como digitales. Es el fundador de Borja & Asociados Abogados, una firma legal con sede en la vibrante ciudad de Cartagena, Colombia. Con una sólida formación en derecho constitucional, ha dedicado su carrera a defender los derechos individuales y colectivos, así como a promover la justicia social. Su compromiso con la causa lo llevó a ser reconocido como un defensor incansable de los derechos humanos, y ha sido nombrado conjuez en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar.
A través de sus escritos, el autor no solo busca informar, sino también educar. En su primera obra De comprador a propietario, instruía a los posibles compradores desde su perspectiva como abogado. En este segundo libro, alejado temáticamente del primero, insiste en la importancia de conocer los derechos y responsabilidades fundamentales de los ciudadanos hacia el Estado, la sociedad y ellos mismos. Su obra es un llamado al respeto, a la aceptación y a combatir la discriminación.
Más sobre el libro
- El libro nace de la combinación de dos pasiones: la escritura y la defensa de los derechos humanos, en especial frente a la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+.
- Mensaje central: el respeto como base para la convivencia, independientemente de la orientación sexual o identidad de género.
- Investigación respaldada por un equipo interdisciplinario (salud, psicología, sociología, medicina) y entrevistas a personas transgénero.
- Principales retos para la población trans: discriminación, transfobia, falta de oportunidades laborales y educativas, y rechazo social.
- La obra presenta las historias de 9 personas transgénero exitosas y admirables, que rompen estereotipos y evidencian su valioso aporte a la sociedad.
- Objetivo: fomentar cultura de respeto en toda la sociedad —trans, gay y hetero— y eliminar la orientación sexual como factor de división.
Contexto en Colombia
- Colombia reconoce el libre desarrollo de la personalidad y permite el cambio de marcador de género en documentos oficiales, lo que no sucede en muchos países.
- Aunque no existe una ley específica para personas trans, la Corte Constitucional ha protegido sus derechos en salud, trabajo y educación mediante jurisprudencia.
- Los medios juegan un rol clave, pero su cobertura aún se concentra en fechas conmemorativas, dejando de lado la visibilización continua de logros y capacidades.
Comparativa con Estados Unidos
- EEUU ha avanzado en inclusión y visibilidad trans, aunque ha enfrentado retrocesos políticos recientes.
- La visibilidad de figuras públicas trans en EEUU ha impulsado cambios culturales y podría replicarse en Colombia.
- Lecciones para Colombia: acompañar la inclusión con respeto, evitar imponer ideologías de género a menores y garantizar que las decisiones sobre identidad de género sean personales y maduras.