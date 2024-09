Lanzamiento de Jasny Fragrance: Descubre la esencia dorada del perfume de éxito

El evento de lanzamiento contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo del entretenimiento, quienes deslumbrarán en la alfombra roja vestidos de negro y dorado en honor a la fragancia. Entre ellos, el host de la noche Carlos Adyan; los modelos de la campaña Luren Marquez y William Mora; Danella Urbay, Roberto Hernandez, Edy Suarez, Paula Massola, Dr. Karent Sierra, Monse Medina, Lily Taveras, Diana Fuentes, Eduardo Antonio “El Divo de Placetas”, Wendy Regalado, Adriana Paniagua, Rafa Liendo, Harry Levy, entre muchos más.

Para la empresaria venezolana Yumany Malpica cada amanecer es un nuevo capítulo de reinvención. Es por eso tras cinco años en Florida, el éxito continúa acompañando cada uno de sus pasos como líder y propietaria de Jasny Jewelry y de Jasny Fragrance, su más reciente emprendimiento con el que consolida una visión comercial que está intrínsecamente ligada a la riqueza y al valor simbólico del oro.

View this post on Instagram

“Somos apasionados por el arte, la belleza y la búsqueda constante de la excelencia. Por lo que tras lograr nuestro objetivo de crear joyas exquisitas, quisimos continuar innovando para ofrecer experiencias extraordinarias a nuestros clientes. Con esta filosofía surgió la idea de crear nuestra propia línea de fragancias, en la que concebimos los perfumes como una expresión de lujo, elegancia y conexión emocional”, dijo Yumany Malpica, quien impulsa Jasny Fragrance con la ayuda de su esposo Joffree González, y sus hijos José Manuel Fernández y Katherine.

Tras consolidar el éxito de Jasny Jewelry, tienda especializada en la comercialización de joyas de oro de 10k y 14k al por menor, Yumany Malpica también se convirtió en una exitosa empresaria de bienes raíces. Meta alcanzada gracias a su formación como licenciada en administración, y a su incansable trabajo que le ha permitido reinventarse una y otra vez, enfrentando desafíos con determinación, creatividad y mucha unión familiar.

El lanzamiento de Jasny Fragrance, la nueva fragancia que ha capturado la atención de la industria, se realizó el jueves 19 de septiembre en el Penthouse Riverside Wharf en Miami, en la que los asistentes pudieron disfrutar de una experiencia sensorial única, con estaciones de perfume donde podían descubrir la esencia de Jasny.

Embed - Jasny Fragrance on Instagram: "#AboutLastNight Gold and Black Elegance for the launch party of Jasny Fragrance "