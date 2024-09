Lanzan canal de televisión desde El Salvador para la comunidad salvadoreña de EEUU

ES24 ofrecerá una amplia gama de programación que incluye noticias, deportes, cultura y entretenimiento, producidos por Telecorporación Salvadoreña (TCS), la cadena líder de televisión de El Salvador. La programación noticiosa incluye noticieros diarios en vivo y análisis de noticias en profundidad sobre los temas más apremiantes de El Salvador.

El canal presenta programas informativos como Noticias 4 visión meridiano, el noticiero más impactante de la televisión salvadoreña. Conducido por Alexa Guzmán y Alex Pineda, Noticias 4 visión meridiano resalta los sucesos más impresionantes, reportajes conmovedores y los casos que otros no se atreven a contar, incluyendo las crónicas, las denuncias, las soluciones, las entrevistas y el análisis que prefiere la audiencia.

Adicionalmente, la programación noticiosa incluirá el informativo Teledos estelar que presenta las noticias más recientes y relevantes del acontecer diario. Conducido por Federico Zeledón y Lourdes Lara, Teledos estelar también resalta las historias que destacan la labor de los salvadoreños que luchan todos los días por sacar al país adelante.

ES24 también presentará una amplia cobertura deportiva, manteniendo a su audiencia informada con los más recientes e importantes eventos locales e internacionales. La programación deportiva incluye programas como DC4 que combina la televisión, radio y la web para ofrecer la cobertura de actualidad del fútbol incluyendo la Liga Nacional de Fútbol y las ligas internacionales de España, Alemania, México e Italia, de la mano de sus conductores Esmeralda Ayala, Carlos Iraheta y Dianna Escobar. DC4 además, presenta la mayor cobertura de otros populares deportes como tenis, baloncesto, béisbol y fútbol americano. Las noticias deportivas continúan con La polémica, un programa de análisis deportivo donde el debate, la discusión y la controversia son la orden del día. La polémica es presentado por un panel de periodistas, comentaristas y exdeportistas que incluye a Camila Peña, Nelson Hernández, Daniel Rucks, Juan Andrés Sarulyte y Tom Coreas.

El mejor entretenimiento también se encuentra en ES24. En este renglón cabe destacar el programa Viva la mañana, la revista matutina líder de El Salvador que presenta noticias, información y consejos prácticos para el día a día. Viva la mañana es conducido por Larrissa Graniello, Henry Urbina, Ale Retana, Mario Silbarían, Billy Calderón y Chef Marjorie. Por su parte, Liberadas es un innovador programa de mujeres, para mujeres, donde se presentan y discuten temas de actualidad entre sus presentadoras, Mónica Casamiquela, Ana Pao Sifuentes, Gina Salazar, Luciana Sandoval y Chef Marjorie, donde cada una trae su punto de vista particular a la conversación.

El entretenimiento continúa con Prendi2, el programa de concursos y premios conducido Mafer García, Víctor Emmanuelle y Katherine Rivera, que de la mano de los más divertidos juegos, música y entretenimiento es el favorito de las familias salvadoreñas. Por si fuera poco, el popular programa juvenil Play llega a ES24 bajo la conducción de Mafer Salinas, Ana González, Marco Bustamante y Fátima Calderón para presentar lo mejor del entretenimiento, recargado de música, vídeos y mucha diversión. Además, el canal servirá como un centro cultural, mostrando la belleza, las tradiciones y las festividades de El Salvador, con programación especial como la Misa dominical.

Para más información sobre El Salvador 24 (ES24) y su programación, siga el canal por sus redes sociales de Instagram y Facebook.

El Salvador 24 (ES24) pertenece y es operado por Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en EEUU y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital. Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital.

Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en EEUU (TODO CINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; ES24 y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.

