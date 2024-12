Laura Cala transforma la belleza y empodera a la mujer moderna

“Definitivamente, la quemadura de mi hermana me atrapó. Ver cómo el tratamiento transformó su autoestima fue algo que me encantó y despertó en mí el deseo de ayudar a las personas a sentirse mejor consigo mismas”, compartió en una entrevista. “Definitivamente, la quemadura de mi hermana me atrapó. Ver cómo el tratamiento transformó su autoestima fue algo que me encantó y despertó en mí el deseo de ayudar a las personas a sentirse mejor consigo mismas”, compartió en una entrevista.

Hoy, esa pasión inicial se ha traducido en una carrera que combina técnica, innovación y humanidad. A través de su exclusivo “Método Cala”, ha creado Cala 360, un espacio diseñado para atender a la mujer de manera integral. Desde cirugías estéticas y tratamientos no invasivos hasta enfoques holísticos, este centro se ha convertido en un santuario donde las pacientes no solo mejoran su apariencia, sino que también fortalecen su confianza y bienestar emocional.

Embed - Soul by Cala on Instagram: "¿Ya conoces en que cosiste el MORPHEUS 8? Es una radiofrecuencia que emite calor, logrando quemar grasa, producir colágeno y elastina y tensar la piel; los resultados que se obtienen de esta radiofrecuencia dependen de la profundidad en la que se maneje el tratamiento. Los cambios son visibles desde la primera sesión y lo ideal es realizarse tres sesiones para adquirir una mayor efectividad en el proceso AGENDA TU CITA Y PRUEBA ESTE INCREIBLE TRATAMIENTO PRONTO!!! #morpheus #morpheus8 #queargrasa #colágeno #elastina #antiedad #rejuvenecimiento #pieltensa #pielfirme #spa #spabogotá #soulbycala #drlauracala #tratamientosestéticos #belleza #bienestar #bienestarintegral #somosluzsomoseternos" View this post on Instagram A post shared by Soul by Cala (@soulbycala)

Laura Cala más allá del quirófano

Pero la influencia de Laura Cala no se queda en el quirófano. La cirujana ha sabido conectar con una nueva generación de mujeres a través de plataformas digitales. Su podcast, “Belleza sin Filtro”, es un espacio auténtico donde se exploran temas como la autoestima, la estética y el poder femenino desde una perspectiva moderna y accesible. Este enfoque fresco ha convertido a Laura en una figura clave que inspira a las mujeres a verse y sentirse bien, sin comprometer su autenticidad.

El impacto de su trabajo ha trascendido fronteras, siendo reconocida por prestigiosos medios como Forbes y Glamour.

Estas publicaciones destacan su contribución no solo en la evolución de la cirugía plástica, sino también en el fortalecimiento del liderazgo femenino en un sector altamente competitivo.

Laura Cala no solo transforma cuerpos, y su trayectoria da fe de ello. Su trabajo inspira vidas, dejando claro que la verdadera belleza comienza con el poder de reinventarse y de creer en el propio potencial. Su historia es un testimonio de cómo la perseverancia, el talento y la pasión pueden cambiar no solo a las personas, sino al mundo entero.

Puede conocer más sobre Laura Cala en su perfil de Instagram y en Soul by Cala.