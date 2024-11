En imágenes: Reinas de belleza protagonizan desfile de Giannina Azar en Miami Fashion Week

FOTOGALERÍA

Giannina Azar llevó el brillo a la pasarela de Miami Fashion Week, con su nueva colección "Queens", inspirada en reinas de belleza. Miss Universo 2023, Sheynnis Alondra Palacios; Miss Cuba 2024, Marianela Ancheta; Miss Venezuela 2024, Ileana Márquez Pedroza; y Miss República Dominicana, Celinée Santos, protagonizaron el desfile de la diseñadora que se realizó el jueves 21 de noviembre en la galería Gary Nader Art Centre. Los diseños de Azar se caracterizan por un estilo que la modista llama "too much", en los que predominan el brillo, las lentejuelas y la pedrería en siluetas marcadas por la elegancia y las semitransparencias. El rojo, dorado, verde y azul intenso destacan entre los 39 looks que componen la nueva propuesta, que Azar mostró en la Semana de la Moda de Miami días después de celebrarse el concurso Miss Universo en Ciudad de México. Estrellas de la talla de Jennifer López o Thalía han lucido los vestidos de la diseñadora dominicana de ascendencia libanesa