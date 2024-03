MAGNA presenta "Palomino", una canción para bailar como si no hubiera un mañana

Con letras que narran encuentros y fiestas, "Palomino" es un reflejo de una nueva faceta de MAGNA en la que los beats y el ritmo de sus letras toman un nuevo color.

"Mi proceso creativo comienza con las melodías; las lanzó inicialmente y luego les agrego la letra para darle significado, coherencia y cohesión. En este caso, como me sentía tan incómodo en el lugar que estaba, las melodías no fluían como de costumbre en un beat. Sin embargo, creo que la incomodidad y la necesidad de sentirme bien fue lo que hizo que le diera vida a esta canción. Curiosamente, la más alegre de todo el álbum que se viene en los próximos meses", relata MAGNA.

"Palomino" es más que una canción, es una experiencia auditiva musical que transporta a los oyentes a una fiesta vibrante y llena de energía. La letra, llena de pasión, relata un encuentro especial con una mujer en medio de la celebración convirtiendo esta pista en el alma comercial del próximo álbum del artista.

La canción, que fusiona elementos afro, fue producida por Daniel Obregón y Marcelo Roldán, y su mezcla y masterización estuvieron a cargo de Builles, un destacado ingeniero de Medellín. La producción y el sonido espacial son de las características que hacen de MAGNA una de los nuevos sonidos de la música latina, y una de las promesas que espera traer algo fresco a su público.

El lanzamiento de "Palomino" no solo nos trae la cautivadora canción, sino también una serie de videos musicales dirigidos por el talentoso Narsés (Jhayco, Mario Puglia, AQUIHAYAQUIHAY) en Ciudad de México. Estos videos están intrínsecamente vinculados por un tema recurrente: los sueños. Cada video muestra situaciones oníricas, todos conectados por la presencia constante de una misteriosa chica que el artista ve en sus sueños, pero que no existe en la vida real.

Como primicia, este lanzamiento se presentará en Dolby Atmos, ofreciendo a los oyentes una experiencia musical envolvente. Este avance técnico, explicado como una experiencia de "360 grados para el cerebro", coloca cada capa de la canción estratégicamente para permitir una conexión más profunda con la música.

"Es la primera canción que sacó en este formato y es un logro muy grande para mí porque así le doy un diferencial al proyecto y sé que el público lo va a poder disfrutar más a fondo", comenta MAGNA.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Más sobre MAGNA

Simón Jaramillo, conocido artísticamente como MAGNA, es un músico colombiano nacido en Medellín en 1998. Su impacto en la escena musical contemporánea se destaca por su versatilidad y propuestas innovadoras, explorando géneros más allá del reggaetón urbano como afrobeats, indie-dance y lo-fi pop.

Desde temprana edad, MAGNA demostró su fascinación por la música, iniciándose de manera autodidacta. Su infancia estuvo marcada por la exploración de diversos géneros y sonidos, forjando así una pasión que lo llevó a dedicarse a la composición y producción musical.

Con una visión única y una trayectoria marcada por la evolución constante, MAGNA desafía los límites establecidos en la música latina contemporánea. Palomino marca la culminación de un año dedicado a la experimentación musical. MAGNA planea consolidar esta diversidad de sonidos en un próximo EP, fusionando descubrimientos del año pasado en una amalgama cohesiva donde el afro y el indie tendrán un papel destacado.