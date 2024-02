Museo del Prado ilustra la canción "El poder del arte" del cantante Robe

"El poder del arte demuestra que existe un vínculo profundo entre disciplinas aparentemente alejadas y que estas pueden adquirir siempre lecturas novedosas e inspiradoras", asegura el Prado.

Significado de la canción

La canción, de más de nueve minutos de duración, pertenece al último disco de Robe, Se nos lleva el aire, y relata que el arte: "puede salvar de una vida inerte, triste y de una mala muerte".

"La palabra inerte procede del latín iners inertis, que está formada por el prefijo in (sin) y la raíz ars artis (arte). ¿Es casualidad o es que en algún momento nos dimos cuenta de que sin arte es lo mismo que sin vida? La pintura no necesita música, ya tiene. Y la música no necesita imágenes, ya tiene. Somos nosotros los que necesitamos que alguien nos salve de una vida inerte. Gracias, Museo del Prado", señaló el artista, según el Prado.

Por orden de aparición, las obras incluidas en el vídeo son Santa Margarita, de Tiziano; El incendio de Troya, de Collantes; Paisaje meridional en unas ruinas, de Asselijn; San Sebastián, de Reni; Un filósofo, de Koninck; Retrato de un humanista, atribuido a Scorel; Santa Bárbara, de Parmigianino; La fragua de Vulcano, de Velázquez; Salomé, de Tiziano; Lucha de san Jorge y el dragón, de Rubens; Diana y ninfa sorprendidas por una sátiro, de Van Dyck; Autorretrato en el estudio, de Paret; Séneca después de abrirse la venas, de Domínguez; David vencedor de Goliat, de Caravaggio; Tres músicos ambulantes, de Jordaens; Paisaje con músicos, de Grimaldi; Danza de personajes mitológicos y aldeanos, de Rubens; Fiesta aldeana, de Teniers; En el baile, de Mestres; El caballero del reloj, de Tiziano; Marte, de Velázquez; La construcción de la Torre de Babel, de Franken II; Prometeo, de Rubens; El triunfo de la muerte, de Brueghel el Viejo.

FUENTE: Europa Press