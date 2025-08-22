sábado 23  de  agosto 2025
Marca de lencería colombiana Santísimas reafirma éxito internacional lanzando una colección conjunta con Playboy

Las prendas de la colección Travesía han sido concebidas como un homenaje a esa energía colectiva que nace cuando las mujeres se impulsan mutuamente

Cortesía/Prensa
Cortesía/Prensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La marca colombiana de lencería de lujo Santísimas ha dado un gran paso hacia la globalización al anunciar que unió fuerzas a la compañía estadounidense Playboy para crear una colección especial.

La noticia fue comunicada por la fundadora y propietaria de Santísimas, Kely Velásquez, durante un evento especial realizado en el Museo de Arte Moderno de Medellín, ciudad sede de la exitosa compañía.

“Esta colaboración con Playboy va más allá de la moda, es una muestra de que en Colombia tenemos materia prima y gente talentosa para competir a nivel mundial e internacional”, manifestó la empresaria.

La línea lanzada al mercado por Santísimas y Playboy se llama Travesía. “El nombre representa la unión entre mujeres que celebran la feminidad en todas sus formas”, manifestó Velásquez.

Las prendas que integran la colección Travesía han sido concebidas como un homenaje a esa energía colectiva que nace cuando las mujeres se reconocen, se acompañan y se impulsan mutuamente.

“Estas prendas están confeccionadas para aquellas que viven su sensualidad como un acto de libertad y seguridad en sí mismas, que se sienten únicas y fuertes", explicó la dueña de Santísimas, que es originaria de una localidad próxima a Medellín.

En la foto, Cristina Calvo (de Playboy), Kely Velásquez, Jorge Maya y dos modelos.

Durante el acto de presentación de la nueva línea de ropa íntima, Playboy estuvo representada por su delegada para Latinoamérica, Cristina Calvo, quien agradeció a Velásquez por la asociación.

“Estoy segura”, declaró la ejecutiva, “de que la iniciativa de Travesía será inolvidable para Playboy y Santísimas, y, además, le auguro mucho éxito a este talento que es Kely”.

Todas las unidades de la espectacular colección llevan los logos de ambas marcas: el conejo con corbata de lazo de Playboy, y el ángel con alas extendidas de la empresa colombiana.

Playboy no sólo comprende a su mítica revista de fotos de mujeres sensuales sino que en los últimos años se ha expandido al entretenimiento digital, moda y otros negocios, lo que le ha dado un lugar entre el público femenino.

Durante el lanzamiento de Travesía, Santísimas mostró su permanente apuesta por enviar un mensaje sobre la relación entre la ropa interior y la forma de expresión artística y auténtica.

En la velada se proyectó un fashion film protagonizado por mujeres (modelos vestidas con ropa de Travesía) que aparecen sobre un escenario porque, según Kely, “las mujeres que usan nuestros productos no son espectadoras sino que viven su propio espectáculo”.

“Como representante de la mujer y de la moda colombiana, en todo este proyecto me he sentido en la obligación de mostrarle a Playboy algo más que sensualidad”, explica Velásquez. “Como representante de la mujer y de la moda colombiana, en todo este proyecto me he sentido en la obligación de mostrarle a Playboy algo más que sensualidad”, explica Velásquez.

La creadora reconoció que durante la realización de Travesía aprendió “muchísimo” porque la empresa del mítico Hugh Hefner “es exigente” y confió en que ambas corporaciones sigan haciendo “grandes cosas” en la industria de la moda.

La alianza con Playboy garantiza a Santísimas un mayor alcance internacional, aunque ya tiene una presencia robusta en el extranjero: exporta hacia una decena de países, incluyendo Estados Unidos, México y España.

La marca de lencería de lujo seduce con sus piezas de cortes precisos, simétricos y asimétricos, que potencian la belleza natural; la calidad y acabados únicos; las bases textiles blondas, encajes, y tules bordados.

Santísimas comenzó como una sencilla boutique en el 2012. Actualmente posee cuatro tiendas en Colombia; genera 150 empleos, con un 95 por ciento de mujeres, distribuidas en 20 talleres. El segundo al mando es el esposo de Kely, Jorge Andrés Maya.

Para la empresaria, “la ropa interior debe mostrarse porque hace parte de nuestro cuerpo y nuestra identidad, es lo primero que tocamos antes de ponernos cualquier accesorio o prenda de vestir”.

Velásquez es profesional en Administración y Finanzas; máster en Negocios de Moda de Lujo en la Universidad ESDEN, de España; y estudió Fashion Collections Design & Architecture en el Instituto Marangoni, de Milán.

Antes del lanzamiento de Travesía, uno de sus grandes triunfos allende las fronteras había sido la participación de Santísimas en la New York Fashion Week 2024, donde presentó la colección Eclipse.

Con legítimo orgullo, Velásquez declara que “queda claro que Santísimas es una marca muy bien acogida internacionalmente”.

