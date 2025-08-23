Incautan 2,8 toneladas de cocaína durante tres operativos militares en México

La Secretaría de Marina (Semar) de México aseguraron 3.5 toneladas de cocaína que eran transportadas en un semisumergible frente a las costas del estado de Guerrero. La operación derivó en la detención de tres personas extranjeras, afirmó el gobierno mexicano en un comunicado.

CIUDAD DE MÉXICO.- Unas 2,8 toneladas de cocaína fueron decomisadas por militares y agentes federales en tres operativos distintos en la frontera con Estados Unidos y la costa sur del Pacífico de México, según informaron este sábado 23 de agosto las autoridades.

De acuerdo con el reporte, en San Luis Río Colorado, al noroeste de México y vecino de la estadounidense Arizona, militares y guardias nacionales localizaron el viernes 1,3 toneladas tras revisar en un punto carretero un camión de carga.

El destacamento militar señaló que, con el uso de rayos gama, el "personal militar detectó irregularidades" en el techo del compartimiento de carga. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X que el conductor de la unidad fue detenido mientras que la Fiscalía General se hará cargo de las indagatorias correspondientes.

Por otra parte, según el funcionario, en aguas del Pacífico, en la costa del estado de Guerrero (sur), oficiales de la Marina Armada "aseguraron 900 kilos de cocaína".

En un otro operativo en la misma zona costera, marinos militares detectaron una embarcación a bordo de la cual localizaron 601 kilogramos de cocaína. Los cuatro tripulantes fueron detenidos.

Presiones de Trump

México ha multiplicado sus acciones contra las bandas del narcotráfico en medio de presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenaza a sus vecinos con aranceles si no detienen el tráfico de drogas.

En ese contexto, ambos países negocian un acuerdo sobre seguridad, en medio de versiones de la prensa estadounidense de que a comienzos de agosto Trump ordenó al ejército combatir a los cárteles narcotraficantes latinoamericanos, algunos de ellos designados en febrero de este año como organizaciones terroristas.

FUENTE: Con información de AFP