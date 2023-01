Mariel Salamanca, una pionera en promover el liderazgo en redes

Lograr llevar ese mensaje a otras personas (y ayudarlas con ello) no fue una cuestión sencilla, debido a que Mariel tuvo primero que transformarse a sí misma. “A mis 18 años, me di cuenta que todos a mí alrededor parecían programados por el pensamiento de la carencia y limitación. Incluso yo misma, que no fue hasta que tuve una crisis espiritual y personal, que encontré la valía suficiente para sentirme diferente”, explica la coach.

Fueron, entonces, más de diez años los que tardó Mariel en transformar su realidad, encontrar lo que realmente le apasionaba hacer, disciplinarse en ello para recién después poder guiar a otros hacia el mismo camino.

Durante ese tiempo, su trabajo y su experticia en liderazgo y bienestar comenzó a hacerse conocido a través del programa de televisión panameño “Por Tu Salud”. A raíz de su participación televisiva, este mundo que hasta entonces era desconocido, comenzó a llegar a oídos de empresarios y emprendedores. Mariel hablaba allí de términos como resiliencia, frustraciones y sobre cómo hacer negocios y sueños adelante.

Sus apariciones televisivas determinaron sus convicciones y miles de emprendedores empezaron a oír hablar de limitaciones y transformaciones. “Intentaba dejar el mensaje de que el chip del autoconocimiento se encuentra, se conecta y desde allí se empieza a trabajar. Cuando se comienza a conocerse a sí mismo, la persona ingresa en un camino de superación”, explica Mariel.

De la TV a las redes

A pesar de que la exposición televisiva le había dado a Mariel Salamanca un reconocimiento público, no fue hasta el año 2015 cuando las redes sociales le dieron un real poder de expansión con el que supo que iba a poder llegar a cualquier persona, de cualquier lugar.

“Me di cuenta que podía vivir del coaching y que me podía beneficiar de él, en el momento que no vi ningún tipo de limitación en la distancia. Comencé a hacer terapias online y allí comenzó el crecimiento. Esa ha sido mi única fuente de ingreso hasta el momento y me he sentido próspera, abundante y muy merecedora. Lo importante es no pensar que existen límites para lograr lo que te propones. El coaching me ha permitido conocer todas esas emociones positivas y sabiduría y poder vivir de eso”, recuerda Mariel.

Esta emprendedora logró en unos pocos años formar una comunidad de más de 170 mil seguidores en Instagram. Su público está compuesto, principalmente, por emprendedores a quienes les ofrece consejos diarios gratuitos y también la posibilidad de contratar asesorías personalizadas.

“La mayoría de mis clientes son emprendedores, que han dejado atrás un estilo de vida o un patrón de vida que los llenaba de insatisfacción. Las sesiones personalizadas son mi mayor pasión. Las utilizo como una vía de acceso para calar en lo más profundo posible. Es como una rasgadura del velo, una energía limitada a la que las personas se han programado todo el tiempo y las sesiones son una vía de acceso”, explica sobre su trabajo.

Durante los primeros meses de 2023, Mariel planea lanzar su primer oráculo que se llama “Magnetismo cósmico” y ofrecerlo a su comunidad como una nueva herramienta para ayudarlos en este interesante camino.

Un mensaje universal

A pesar de haberse actualizado y perfeccionado con el correr de los años, el mensaje que transformó en primer lugar su vida y que Mariel intenta día a día transmitir a los demás es que todos tenemos el derecho divino de estar sanos y ser exitosos.

Mariel Salamanca trabaja en sus talleres y asesorías o mentorías con distintos perfiles de personas que van desde artistas, emprendedores y hasta empresarios tradicionales. Más allá de que cada uno de ellos tiene una historia peculiar y unas circunstancias específicas, hay muchos más puntos de unión que de diferencia entre cada uno de ellos. “No tengo un perfil específico porque creo que es como una red que se va tejiendo y las personas van buscando la guía de apoyo. Cuando sientes gratitud por tu persona y le das el alimento que necesita el alma, lo demás es más llevadero y sencillo”, sostiene.

Esta emprendedora transformó su talento, en una misión y esa misión en una pasión. De aquella Mariel que comenzó perfeccionándose en talleres, retiros y conferencias, perduraron hasta hoy las certezas de haber tomado el camino correcto. “Fui una joven con ganas de conectar con otras personas para ayudarlos en su bien mayor, porque tenía la madurez suficiente para sostener espiritualmente a estas personas”, define.

“El consejo que les doy a todas esas personas que luchan por sus sueños es que no se rindan ante la primera negativa, porque esas cosas esculpen al ser humano. El éxito es una palabra que se construye, la vocación nace contigo. Debes esculpir la vocación para convertirla en un talento innato al que se le pueda sacar provecho”, concluye.

