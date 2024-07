Mazzarri, el multifacético productor que conquista la industria musical anglo

Mazzarri alcanzó un logro significativo con la producción de su primer éxito solista, "Bailé con mi ex", una colaboración con la reconocida cantante y actriz Becky G. Este tema no solo le valió elogios, sino que también le permitió asegurar un contrato editorial con Afikoman Publishing, una filial de Wide Eyed Publishing y MPub, hogares de compositores y artistas importantes como Julia Michaels (Artista del Año en los American Music Awards), Di Genius (ganador del Grammy), Becky G (ganadora de 2 American Music Awards, 9 Latin American Music Awards, El Premio ASCAP, Premios Billboard de la Música), SpreadLof (ganador de 2 Latin Grammy), Xavi y A.Chal.

"Ver en perspectiva todos mis logros es increíble. Es un testimonio de trabajo duro y pasión por la música", comentó Mazzarri. "Ver en perspectiva todos mis logros es increíble. Es un testimonio de trabajo duro y pasión por la música", comentó Mazzarri.

El talento natural de Mazzarri se destaca por su habilidad para trabajar en diversos géneros musicales, como lo urbano, regional mexicano, música anglo, pop y reggae, mostrando su versatilidad y adaptabilidad. Ha sido reconocido con varios premios y nominaciones importantes por su talento.

"Desarrollar talento se ha convertido en mi pasión, y trabajar como mánager de Mazzarri ha sido una experiencia surreal. Mazzarri es un productor que demuestra cómo la edad es solo un número. Encontrar a un joven de 21 años que es capaz de trabajar una canción electrónica con la misma facilidad con que puede trabajar una cumbia, RKT o regional es un talento único y poco común en la industria de la música. Este talento nos ha ayudado a construir su carrera y llevarlo a ser un productor y compositor multiplatino en menos de 3 años”, comentó Miguel Ramírez, su representante.

Embed - Hector Mazzarri on Instagram: "Gracias @applemusic por agregarme en “The Producers” playlist Agradecido que la gente pueda escuchar las canciones de las que he formado y formaré parte de ahora en adelante los quiero familia Pic by @javi.shoot"