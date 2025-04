Nuestra.TV estrena relatos de milagros y espiritualidad este mes

La programación de abril de Nuestra.TV trae títulos como San Pedro, Amanece en Calcuta, El misterio del Padre Pío, La investigación: Juan Pablo II y Prueba de fe, que presentan un recorrido por la vida de santos, milagros reconocidos por el Vaticano y acontecimientos clave en la historia de la fe. Además, los televidentes podrán disfrutar de contenido en inglés con Searching for a King y Following the Messiah, dos producciones que combinan historia, arqueología y fe en una exploración única.

ESTRENOS DESTACADOS EN ESPAÑOL

San Pedro – Una serie de ficción que revive la vida de San Pedro, sus pasos junto a Jesús y su papel fundamental en la expansión del cristianismo.

Amanece en Calcuta – Documental que revela el impacto de la Madre Teresa y su entrega a los más necesitados, explorando su legado de amor y servicio.

El misterio del Padre Pío – Conoce la vida de uno de los santos más venerados de la historia, canonizado por San Juan Pablo II, y los milagros que lo hicieron inmortal.

La investigación: Juan Pablo II – Un documental revelador que explora la vida del papa Juan Pablo II, su camino hacia la canonización y los desafíos que enfrentó, incluyendo el espionaje comunista desde 1946.

Prueba de fe – Una serie que recrea los tres milagros aprobados por el Vaticano para la canonización de santos, mostrando la profundidad y el impacto de estos eventos divinos

CONTENIDO INSPIRADOR EN INGLÉS

Searching for a King – ¿Se puede confiar en la Biblia? A través de la historia, la geografía y la arqueología, esta producción busca pistas sobre el Reino Unido de Israel.

Following the Messiah – Un recorrido único que lleva a los espectadores a los lugares donde Jesús vivió, desde las antiguas ruinas de Capernaum hasta las aguas del Mar de Galilea y el extenso desierto de Judea.

Con más de 10,000 horas de programación gratuita y más de 20 canales FAST, Nuestra.TV ofrece contenido bilingüe y multicultural que celebra la diversidad cultural y lingüística de la comunidad hispana.

Visita www.nuestra.tv para explorar toda la programación de abril y sigue @NuestraTVUS en TikTok, Instagram y @NuestraTVforUS en X para descubrir más contenido exclusivo.

Acerca de Nuestra.TV

Nuestra.TV es un servicio gratuito de streaming propiedad de Adsmovil, una empresa certificada de propiedad minoritaria de medios digitales hispana confiable. Adsmovil presta servicios a esta cohorte multigeneracional con ofertas escalonadas, que incluyen segmentación precisa y oportunidades personalizadas. La compañía llega a cerca de tres cuartas partes (69%) del mercado digital hispano en todos los niveles de diversidad cultural y aculturación y tiene relaciones directas con más de 2,500 editores digitales premium en EEUU, LATAM y España.

Su oferta omnicanal abarca pantallas e idiomas. La compañía ocupa constantemente la cima de los informes móviles de enfoque de publicidad hispana de ComScore. Adsmovil fue fundada en 2012 por su director ejecutivo, Alberto Pardo, y su sede en Estados Unidos se encuentra en Miami, FL. Es una empresa consciente del medio ambiente, comprometida con la reducción de su huella de carbono para crear un futuro más verde y sostenible.