jueves 30  de  julio 2026
PODCAST

Omer Pardillo revela la Celia Cruz que pocos conocieron

El albacea y exmanager de la Reina de la Salsa comparte anécdotas inéditas sobre la artista, sus últimos momentos juntos y el compromiso de mantener vivo su legado

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. Antes de cumplirle una de las promesas más importantes de su vida a Celia Cruz, Omer Pardillo fue su confidente, mánager y una de las personas que mejor conoció a la legendaria artista. En el nuevo episodio del Podcast de las Américas, comparte recuerdos inéditos sobre la mujer detrás del ícono de la salsa.

En conversación con el periodista Carlos Armando Cabrera, Pardillo revela cómo llegó a convertirse, con apenas 23 años, en el mánager de Celia, recuerda sus últimos momentos junto a ella y explica la responsabilidad de preservar el legado de una de las figuras más influyentes de la música latina.

Lee además
Un grupo de migrantes es trasladado al avión que los llevará a sus países de origen. video
El Diario en 90 segundos

Más de 5.600 inmigrantes ingresaron bajo custodia de ICE Miami en solo 26 días
Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)    video
El Diario en 90 segundos

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

El episodio también descubre el lado más humano de la artista: su humildad, su generosidad y las enseñanzas que dejó a quienes compartieron con ella fuera de los escenarios.

Vea el episodio completo del Podcast de las Américas en nuestro canal de YouTube y plataformas digitales, y conozca las historias que mantienen vivo el legado de la inolvidable Reina de la Salsa.

Temas
Te puede interesar

Una molécula del organismo reduce la inflamación y el daño cerebral tras un ictus

Desmantelan red que burlaba exámenes para obtener licencias de conducir

Bertha pierde fuerza, pero mantiene alertas en la costa norte del Golfo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh
BANCO CENTRAL/EEUU

Reserva Federal mantiene sus tasas de interés por 5ta vez consecutiva

Rafael Villalobos, designado superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade.
EDUCACIÓN

Escuelas Públicas de Miami-Dade ya tienen nuevo superintendente

OpenAI, creador del ChatGPT.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

OpenAI afirma que ataque descontrolado golpeó a otras plataformas

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta.
MIGRACIÓN

Alerta en España, Ceuta pide el cierre de la frontera con Marruecos por la entrada de miles de migrantes

La cantante pop británica Amy Winehouse actúa en el festival de música de Glastonbury, en Pilton, Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el 22 de junio de 2007.  
POLÉMICA

Jueza ordena al padre de Amy Winehouse pagar un millón de euros a amigas de la cantante

Te puede interesar

El exitoso multimillonario  Elon Musk.
EEUU/ELECCIONES

Musk prevé cuantioso desembolso para campaña de republicanos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Las elecciones primarias en Florida serán el próximo 18 de agosto. 
ELECCIONES 2026

Primarias de Florida: cómo funcionan y qué poder está en juego

El estudio profundo de las consecuencias del comunismo llega a las aulas de clases en Florida.
REGRESO A CLASES

Escuelas de Florida se preparan para enseñar las atrocidades del comunismo

El líder opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat, junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.
NUEVOS PASOS

Resistencia Cubana amplía contactos internacionales durante investidura de Fujimori

Imagen referencial.
CONDENA

Cubano de Hialeah recibe 30 meses de prisión por red de tráfico de migrantes