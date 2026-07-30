Omer Pardillo revela la Celia Cruz que pocos conocieron

MIAMI. Antes de cumplirle una de las promesas más importantes de su vida a Celia Cruz, Omer Pardillo fue su confidente, mánager y una de las personas que mejor conoció a la legendaria artista. En el nuevo episodio del Podcast de las Américas, comparte recuerdos inéditos sobre la mujer detrás del ícono de la salsa.

En conversación con el periodista Carlos Armando Cabrera, Pardillo revela cómo llegó a convertirse, con apenas 23 años, en el mánager de Celia, recuerda sus últimos momentos junto a ella y explica la responsabilidad de preservar el legado de una de las figuras más influyentes de la música latina.

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El episodio también descubre el lado más humano de la artista: su humildad, su generosidad y las enseñanzas que dejó a quienes compartieron con ella fuera de los escenarios.

Vea el episodio completo del Podcast de las Américas en nuestro canal de YouTube y plataformas digitales, y conozca las historias que mantienen vivo el legado de la inolvidable Reina de la Salsa.