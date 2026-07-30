jueves 30  de  julio 2026
CONDENA

Cubano de Hialeah recibe 30 meses de prisión por red de tráfico de migrantes

Erik Ventura-Castro admitió haber promocionado viajes, apoyado solicitudes migratorias fraudulentas y transferido más de $97.000 para financiar el traslado de cubanos

Imagen referencial.

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Erik Ventura-Castro, un cubano de 24 años residente de Hialeah, fue sentenciado a 30 meses de prisión federal acusado de participar en una red internacional que trasladaba a ciudadanos de la isla hacia Estados Unidos mediante solicitudes migratorias fraudulentas y movía millones de dólares, según el Departamento de Justicia.

La sentencia fue dictada el miércoles y Ventura-Castro se convirtió en el primero de 12 acusados en recibir una condena de cárcel dentro de este caso. El joven se había declarado culpable el 7 de mayo de conspiración para traficar migrantes con fines de lucro y conspiración para lavar instrumentos monetarios.

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De acuerdo con documentos judiciales, la organización operó entre enero de 2021 y junio de 2025. Sus integrantes promocionaban en redes sociales servicios para llevar personas desde Cuba hasta Estados Unidos y cobraban entre $1.500 y $40.000 por cliente, según la ruta, el transporte y los trámites ofrecidos.

Los viajes se realizaban a través de terceros países. Algunos clientes eran trasladados en vuelos comerciales, mientras que en otras ocasiones los organizadores alquilaban aviones privados para movilizar grupos de personas, según las pesquisas.

Uno de los principales métodos de la red consistía en presentar solicitudes ante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), un mecanismo que permite a ciudadanos de determinados países viajar temporalmente a Estados Unidos sin una visa convencional.

Según la Fiscalía, los acusados afirmaban falsamente que sus clientes cubanos poseían ciudadanía de países europeos. En los formularios incluían direcciones falsas, documentos fabricados y declaraciones que aseguraban que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, aunque muchos permanecían físicamente en la isla cuando se completaban los trámites, de acuerdo con las autoridades.

Pagos y transferencias internacionales

El Departamento de Justicia aseguró que Ventura-Castro promocionó viajes desde Cuba hacia Estados Unidos a través de otros países y ayudó a los clientes a obtener autorizaciones ESTA fraudulentas. También habría realizado más de 40 pagos electrónicos relacionados con esas solicitudes.

Además, transfirió más de $97,000 desde Estados Unidos hacia las Islas Caimán, Colombia y México. El dinero se destinó a la compra de boletos aéreos y al pago de otros gastos asociados con el traslado de los migrantes, de acuerdo con la cartera estadounidense de Justicia.

La investigación federal sostiene que la red comenzó como una operación pequeña, pero se transformó en una empresa que recibió más de $18 millones. Un análisis de 27 cuentas vinculadas con los acusados y sus colaboradores detectó más de $7 millones transferidos mediante aplicaciones como Zelle. La organización también habría gastado más de $2.5 millones en vuelos.

Los investigadores aseguraron que los responsables administraban una compañía denominada Asesoría y Servicios Migratorios LLC, que ofrecía solicitudes de asilo, permisos de trabajo y trámites de residencia. Sin embargo, la acusación indica que la empresa presentaba solicitudes de asilo con textos estandarizados, en algunos casos sin el conocimiento o consentimiento de los clientes.

Las autoridades también señalaron que la organización trasladó a menores no acompañados. En uno de los casos descritos en la acusación, una adolescente recibió instrucciones para presentarse ante las autoridades fronterizas como amiga de toda la vida de un hombre adulto con quien no tenía relación.

Otros cinco acusados se declararon culpables y esperan sentencia. Tres más tienen un juicio programado para comenzar el 21 de septiembre. Estos últimos mantienen la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

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