Escuelas de Florida se preparan para enseñar las atrocidades del comunismo

El estudio profundo de las consecuencias del comunismo llega a las aulas de clases en Florida.

MIAMI. — Cuando los estudiantes de Florida regresen a las aulas en próximos días, encontrarán un nuevo componente obligatorio dentro de su formación académica: la enseñanza de la historia del comunismo y de las consecuencias humanas, políticas y económicas provocadas por los regímenes que adoptaron esa ideología.

El cambio entrará en vigor durante el curso escolar 2026-2027, que está a punto de comenzar en los distritos públicos del estado. La proximidad del inicio de las clases coloca a las escuelas ante la necesidad de integrar los nuevos contenidos en sus programas, capacitar a los maestros y seleccionar materiales adaptados a la edad y el desarrollo de los alumnos.

La medida tiene su origen en la ley SB 1264, firmada en abril de 2024, que modificó el Estatuto 1003.42 de Florida. La legislación ordena ampliar la enseñanza relacionada con el comunismo, sus métodos de expansión y las atrocidades cometidas por gobiernos inspirados en esa doctrina.

Los alumnos estudiarán la represión política, el hambre, la censura, la persecución religiosa, la migración forzada y la violencia sistemática registrada bajo distintos regímenes. También deberán analizar las diferencias entre los gobiernos totalitarios y los principios de libertad, democracia y derechos individuales asociados con la fundación de Estados Unidos.

Cuba ocupará un espacio relevante dentro de las lecciones. El currículo abordará el surgimiento del Partido Comunista de Cuba, las políticas implementadas después de la revolución de 1959 y sus efectos sobre la población de la isla.

Asimismo, se estudiarán la Unión Soviética, China y otros países gobernados por partidos comunistas. La Revolución Cultural china, la colectivización soviética, la propaganda, la persecución de opositores y las restricciones a la libertad de expresión y religión figuran entre los temas contemplados.

Atención sobre América Latina

La normativa también exige examinar la expansión del comunismo y de los movimientos guerrilleros en América Latina. Los estudiantes deberán conocer cómo diferentes organizaciones intentaron alcanzar el poder mediante la violencia, la lucha armada, la infiltración política o la propaganda.

Aunque la disposición legal forma parte de los requisitos generales de enseñanza en las escuelas públicas, los estándares específicos aprobados por la Junta de Educación de Florida concentran buena parte de los contenidos entre los grados seis y 12.

En sexto grado se analizarán los fracasos de modelos comunales antiguos. En séptimo se estudiarán los efectos de gobiernos comunistas, mientras que en octavo se abordarán experiencias tempranas de vida colectiva en la historia estadounidense.

Para los estudiantes de secundaria superior, las lecciones serán más amplias. El programa examinará los orígenes intelectuales y económicos del comunismo, las condiciones que antecedieron a diferentes revoluciones, las tácticas utilizadas para conquistar y conservar el poder y la resistencia desarrollada contra esos gobiernos.

El comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, señaló que el propósito es que los alumnos conozcan los fracasos de esos modelos y el sufrimiento humano provocado por su aplicación.

Florida ya requería desde 2022 al menos 45 minutos de instrucción con motivo del Día de las Víctimas del Comunismo, observado cada 7 de noviembre. El nuevo programa, sin embargo, amplía ese tratamiento y lo integra de manera más extensa dentro del año académico.

Con el regreso a clases a pocos días, la discusión deja de ser una propuesta futura. A partir de este curso, miles de estudiantes comenzarán a recibir una formación que las autoridades estatales consideran necesaria para comprender las consecuencias históricas del totalitarismo y el valor de vivir en una sociedad democrática.