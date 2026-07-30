Resistencia Cubana amplía contactos internacionales durante investidura de Fujimori

MIAMI. - La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) agradeció a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, la invitación oficial extendida a su secretario general, Orlando Gutiérrez-Boronat, para participar en los actos de toma de posesión celebrados en Lima.

La ARC sostuvo que la presencia de Gutiérrez-Boronat en la ceremonia permitió trasladar la situación de Cuba a conversaciones con mandatarios, ministros y representantes diplomáticos que asistieron al cambio de mando. Fujimori juró el cargo el 28 de julio y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la presidencia peruana.

INVESTIDURA Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú en busca de poner fin a la crisis política de 10 años

Durante las actividades oficiales, Gutiérrez-Boronat conversó con el presidente de Chile, José Antonio Kast; el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, y el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera.

Según la ARC, los intercambios estuvieron centrados en la represión política en Cuba, la situación de los presos políticos y la búsqueda de respaldo internacional para una transición democrática en la isla.

“El hecho de que la Resistencia cubana fuera invitada formalmente a participar en la toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori es una muestra más del reconocimiento internacional creciente a la resistencia cubana como alternativa a la tiranía que sojuzga Cuba”, declaró Gutiérrez-Boronat.

El opositor, quien también ocupa una de las vicepresidencias de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), afirmó que la delegación aprovechó la presencia de autoridades de distintos países para ampliar los contactos políticos de la organización. Fujimori y Gutiérrez-Boronat integran la directiva de la UPLA elegida para el período 2025-2027.

Contactos con funcionarios de EEUU

Gutiérrez-Boronat también asistió a una recepción ofrecida a la delegación estadounidense en la residencia del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernardo “Bernie” Navarro. Allí conversó sobre Cuba con el vicesecretario de Estado Christopher Landau, quien encabezó la representación de Washington en la investidura peruana.

“Hemos podido conversar con diferentes presidentes, con el subsecretario de Estado Christopher Landau y con el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro”, señaló el activista, quien calificó la jornada como una oportunidad de “mucho trabajo” para representar a la oposición cubana ante líderes regionales.

Orlando Gutiérrez y el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau. CORTESÍA ARC

Orlando Gutiérrez y el presidente paraguayo, Santiago Peña. CORTESÍA ARC

Campaña internacional

La visita a Perú se produce en medio de una campaña internacional encabezada por Gutiérrez-Boronat para denunciar violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen cubano y solicitar la revisión de los fondos y acuerdos de cooperación de la Unión Europea con La Habana.

En junio, el representante de la ARC presentó ante el Consejo de Europa, en Estrasburgo, una propuesta para una transición democrática en Cuba. También llevó a parlamentos y autoridades europeas el reclamo de suspender el financiamiento que, según diferentes análisis, beneficia al régimen cubano sin producir mejoras verificables en materia de libertades fundamentales.

La ARC describió su participación en la toma de posesión de Fujimori como su más reciente avance diplomático.

La organización aseguró que durante 2026 ha sostenido reuniones con presidentes latinoamericanos, ministros europeos y representantes de foros internacionales para promover una mayor presión política sobre La Habana y respaldar a la oposición dentro y fuera de Cuba.