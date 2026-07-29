Escuelas Públicas de Miami-Dade ya tienen nuevo superintendente

MIAMI.- La Junta Escolar de Miami-Dade eligió este miércoles a Rafael A. Villalobos como próximo superintendente de las Escuelas Públicas de Miami-Dade (M-DCPS), el mayor sistema educativo de Florida y uno de los más grandes de Estados Unidos. El educador asumirá el cargo el 14 de febrero de 2027, cuando concluya la gestión del actual titular, José L. Dotres.

Hasta ahora al frente de la Región Sur, Villalobos fue seleccionado tras una carrera de 32 años dentro de M-DCPS. Inició su trayectoria como profesor en South Dade Senior High School y, con el paso de los años, ascendió a puestos de mayor responsabilidad como maestro líder, subdirector, director y administrador de programas para adultos.

ELECCIONES PRIMARIA Miami-Dade pone a prueba su sistema electoral antes del inicio de la votación anticipada

A lo largo de ese recorrido dirigió instituciones como Booker T. Washington Senior High School, John A. Ferguson Senior High School, Miami Springs Senior High School y Hammocks Middle School. En 2008 fundó Law Enforcement Officers’ Memorial High School, el primer plantel público del distrito especializado en estudios sobre seguridad pública y aplicación de la ley.

Su gestión también recibió reconocimiento a nivel distrital. En 2020 fue nombrado Director del Año, después de que John A. Ferguson Senior High School alcanzara una tasa récord de graduación del 99 %, la más alta registrada en la historia del centro durante su administración.

Desde 2022 dirige la Región Sur de M-DCPS, donde supervisa más de 100 escuelas y alrededor de 80.000 estudiantes. Durante ese período impulsó el primer foro regional para asociaciones de padres y promovió un programa de formación destinado a fortalecer el desarrollo profesional de directores y subdirectores.

Tras conocer la decisión de la Junta Escolar, Villalobos recordó que también fue alumno del sistema público de Miami-Dade y explicó que su vocación nació al observar la dedicación con la que los maestros atendían a su hermano, quien era ciego y tenía autismo.

“Es un honor servir al distrito donde estudié. Nunca imaginé dedicarme a la enseñanza, pero el compromiso que vi en los educadores que acompañaron a mi hermano me hizo comprender que ese era mi camino”, expresó.

El futuro responsable de M-DCPS afirmó que asume el reto con el compromiso de fortalecer la excelencia académica y trabajar de la mano con estudiantes, docentes, familias y personal administrativo.

La presidenta de la Junta Escolar, Mari Tere Rojas, negociará y formalizará el contrato del nuevo funcionario. Villalobos asumirá oficialmente la conducción del mayor sistema educativo de Florida el próximo año, una vez concluya el mandato el actual directivo y se complete el proceso de transición aprobado por el organismo.