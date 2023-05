Para la empresaria Anyela González los retos nos hacen crecer

Resiliencia . Esa es la palabra que la empresaria Anyela González lleva tatuada en una mano, como un recordatorio de que el éxito no llega sin sacrificio y constancia. En efecto, al decir del sacerdote Gregory Boyle, la resiliencia nace cuando te aferras al amor propio, cuando te atreves a llegar a donde no pensabas que podías. Anyela se atrevió a crear su propia empresa en medio de una crisis mundial, y ahora no solo ayuda a otros a emprender, sino que se afianza en un área competitiva donde resalta por la calidad de sus servicios.

Como reveló en una entrevista, desde pequeña aprendió el valor del trabajo. “Mi abuelo vendía aguacates y yo cobraba”, recordó. “Cuando tenía 13 años empecé a vender ropa”, dijo la emprendedora.

De hecho, gracias a su instinto para los negocios, se costeó buena parte de sus estudios de Derecho con la venta de bisutería, tarjetas de teléfono y hasta ropa.

Así fue como se acercó al mundo de la belleza. “Comencé a vender productos cosméticos de Colombia, y me gustó por lo que vi que hacían. Empecé a indagar y pedí dos aceites al vendedor, pero enviármelo a Dominicana se complicaba”, contó. Eso no la frenó. Su madre la apoyó a comprar unos productos y tras varias trabas con el transporte, a los pocos días ya lo había vendido todo.

Dispuesta a seguir por esa línea, quiso buscar laboratorios para realizar sus productos de belleza en el país y evitar los obstáculos de aduanas y servicios de envío.

“Fuimos a varios laboratorios y el tema de la edad era un problema porque me veían demasiado joven. Más de una vez me cancelaron una cita en la sala de espera. Le decía a mi papá: ‘¿Qué hago, cuál es el próximo paso?’ Ya se estaba asomando la pandemia y empezamos a hacer los productos en la cocina”, confesó. “Quemamos [recipientes] Pyrex, dañamos estufas, eso fue una locura”, dijo entre risas.

Era un trabajo de equipo: toda la familia colaboraba en la cocina. “La demanda fue muy grande, gracias a Dios”, constató la joven. Cremas exfoliantes, jabones, aceites, eso era lo que buscaban las personas en plena cuarentena por la pandemia de COVID-19. De manera que lo que para muchos fue una etapa de crisis se convirtió para ella en una oportunidad de negocios que supo aprovechar. “No dábamos abasto de tanto que teníamos que producir”, admitió.

Sin perder tiempo, Anyela González se enfocó en adquirir conocimientos de mercadeo y de farmacología bioquímica, herramientas que le ayudaron a crear su propia empresa.

Una empresa para crecer

Maluhia Laboratorios es un sueño hecho realidad. “Significa serenidad, paz, en hawianano”, explicó Anyela, que fundó la empresa tras una etapa de disolución de un proyecto anterior, de modo que “en ese momento lo que yo necesitaba era tranquilidad”.

Este laboratorio cosmético se especializa en la realización de líneas de belleza según las necesidades de los clientes que deseen crear una marca. Esto se conoce como proceso de maquila, y garantiza toda la producción de cosméticos, desde la manufactura, pasando por el ensamblaje, empacado y etiquetado.

La abogada y empresaria Anyela González. Cortesía/Prensa La abogada y empresaria Anyela González. Cortesía/Prensa

El procesamiento cuenta con altos estándares de calidad y los clientes pueden recibir sus productos listos para vender y así impulsar sus marcas. En Maluhia, que suma más de un año en actividad, se realizan productos de higiene, para el cabello, para el rostro y para todo el cuerpo, en un extenso abanico de elementos de cuidado personal. Actualmente cuentan con unos 45 productos en el mercado. Vale destacar que, si bien el propósito principal de Maluhia es servir a terceros, ahora también se enfoca en sacar sus propias líneas de belleza.

Los deseos de crecer no paran. Maluhia está distribuyendo en el país, y también en Estados Unidos, pero Anyela también aspira a llegar a México, Puerto Rico y Costa Rica. Y además de tener sus productos en la página web, busca que su marca se pueda encontrar en los supermercados.

Anyela González tiene la satisfacción de brindar empleo a cerca de 60 personas. Además de que busca apoyar obras sociales que contribuyan con la comunidad. Como resaltó, su sacrificio no solo significa poder ayudar a su hija y a su familia, también tiene un compromiso con sus empleados.

“Cuando llego a las 8 de la mañana y me abre el portal César, con tanto amor, la mañana se me arregla. Entonces entro y Estefanía me dice ‘Dios le bendiga’. Sientes que vale la pena”, afirmó. “Cuando llego a las 8 de la mañana y me abre el portal César, con tanto amor, la mañana se me arregla. Entonces entro y Estefanía me dice ‘Dios le bendiga’. Sientes que vale la pena”, afirmó.

Otro punto que la empresa cuida es la reducción del impacto ambiental. Como planteó, “somos muy conscientes con el tema del reciclaje. Los desechos los llevamos a una empresa, no los quemamos aquí. Estamos tratando de hacer entender al cliente que podemos trabajar con el reciclaje. Incluso estamos usando la metodología de que cuando pones la siguiente orden, con los mismos frascos, si traes los frascos te hago un descuento. También estamos manejando los frascos sin etiquetas de plástico”.

Levantarse y aprender

“Este proyecto se lo debo primero a Dios y después a mi familia, porque mi familia no me deja sola, no me abandona”, indicó Anyela, que no olvida los escollos que sorteó en el camino. “Pero eso me enseñó que los obstáculos están, y no puedo limitarme a que si me pasa, no me voy a levantar. Eso me hizo dar el siguiente paso. Soy otra persona, no solamente a nivel empresarial sino a nivel emocional”, declaró.

A quienes buscan emprender, les recomienda tener paciencia. “No creas que vas a llegar y todo se te va a poner color de rosa, pero tampoco creas que por no ponérsete color de rosa tienes que dejarlo”, aseguró Anyela González.

“Tienes que seguir, persistir y entender que si Dios te puso eso, si ese es tu propósito, lo vas a lograr. Tienes que confiar en ti, en tu capacidad y en tu familia”.

Puede encontrar a Anyela González y a Maluhia Laboratorios en Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmdOLBmjY1g%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAN26JQ5iy49SrURGQKZCEtwFr5P1iFeYui9LCk6t7ZBbOZCgGBRoY5bJYNhjuzzaPEkrV2WZAQO21J7Jgl7XHtJzj82ZBZBTZC1EzjZAJyeZA4bOAzU4yT4eBfIIFzw3bp4OJQ2vMMthq5vvaU9g4cRzqTMOeF8rfaAZDZD View this post on Instagram A post shared by Anyela Gonzalez (@anyigonzalezz)

FUENTE: REDACCIÓN