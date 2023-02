Experta en belleza motiva a perseguir los sueños

“No creí que se convertiría en mi carrera, en lo que ahora me da de comer. Desde pequeña me encantaba todo el tema de la belleza. Estudié Comunicación y mi fin era dedicarme a mi carrera y los fines de semana solo a maquillar, pero empecé a agarrarle pasión al maquillaje, a enseñar y compartir mis conocimientos”, comentó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

En 2014, abrió un estudio de maquillaje en un pequeño espacio de apenas 10m2. A pesar de ello, fue ahí donde Andrea Paola descubrió que también sentía una gran vocación por enseñar, lo que la motivó a abrir en 2015 su primera academia de maquillaje.

“Yo no sabía que enseñar me gustaba tanto, pero por necesidad trabajé dando clases. Algo que me gustaba mucho era la televisión y maquillé para anuncios. No quería dejar de ir a esto por estar amarrada a un horario de tener que dar clases. Pero cuando me metí a dar clases se me olvidaban los problemas y quería que mis alumnas salieran con mucho conocimiento, como una semilla que sembré en ellas”, destaca Rosal.

Sin miedo a los obstáculos

Para Andrea los retos la han hecho más fuerte. En 2017 tuvo que cerrar su academia en San Cristóbal, Guatemala, una experiencia que le dejó lecciones, pero también ganas de seguir levantándose ante las adversidades.

La ambición la motivó a crear The Beauty Truck, el primer salón de belleza sobre ruedas en Guatemala y Centroamérica, iniciativa dedicada a contrataciones para celebraciones de cumpleaños de niñas y jóvenes. “Llegamos a las casas de las niñas, les ponemos mascarillas, les pintamos las uñas y un poco de maquillaje para que se sientan como niñas grandes. Hasta les damos copitas con jugo de manzana, como si fuera champaña”.

Más tarde, en 2019 renovó su marca y Andrea Paola Makeup School se convirtió en la primera academia de Guatemala en brindar cursos de maquillaje virtual.

La llegada de la pandemia de COVID-19 no la detuvo.

“El 2020 creo que para todos cayó de diferentes formas. En el caso de mis negocios, el maquillaje estaba pausado, no había eventos, pero tenía una academia en línea y eso me ayudó mucho. Me di cuenta ahí que si tenemos diferentes fuentes de ingreso, podemos mantenernos mejor. Ese año un amigo me dijo que necesitaba vender su spa, yo lo ayudé y resulta que después, analizando el negocio, me pareció una buena opción. Así nació Verana Spa”, recuerda.

Asimismo, Rosal también tenía prevista el lanzamiento de su línea de maquillaje. En junio recibió el material y de forma virtual hizo el lanzamiento de Andrea Paola Cosmetics, una línea sin parabenos, hipoalergénicos, sin pruebas en animales y creados en Canadá.

“Gracias a Dios tuve buena receptividad. Todas las que eran mis alumnas en ese momento compraron los productos y les gustó mucho. Está pensado en la mujer latina. Todos los productos están personalizados con nombres para empoderar a la mujer”.

La empresaria Andrea Paola Rosal creó The Beauty Truck, el primer salón de belleza sobre ruedas en Guatemala y Centroamérica.

Empoderamiento y sororidad

En 2021, la guatemalteca fundó The Beauty lab, un salón de belleza con servicio personalizado y paredes instagrameables para vivir una experiencia de cuidado personal única.

La empresaria y emprendedora tiene un objetivo: que su ejemplo motive a otras mujeres a perseguir y conquistar la cima de sus sueños sin permitir que el miedo, las inseguridades y los comentarios de terceros las detengan.

“El sueño que cualquiera tiene se puede cumplir. Hay que tener paciencia, disciplina y determinación para hacerlo. También hay que entender que no se cumplen de la noche a la mañana. Todos los tiempos son los ideales y la vida nos prepara para que se cumplan cuando tiene que ser”, señaló.

Destacó que indistintamente de los caminos que tomó en el pasado está segura de que este seguiría siendo su presente porque siempre ha sido una prioridad invertir en ella, en su superación y conocimiento.

“A veces me preguntan si estaría en el lugar donde estoy si no fuera maquilladora y les digo que sí, porque todos los años escalaría y estaría en donde estoy. Me gusta invertir en mí, en mi cerebro y mi aprendizaje para mejorar. No somos un negocio perfecto, pero sí queremos ser mejores cada día y en lo personal tengo esa afirmación. Ir mejorando como persona hace que los negocios o cualquier cosa que nos propongamos, va a mejorar”.

Andrea Paola Rosal también recalcó la importancia de los oficios en la actualidad y cómo los mismos se han consolidado en la sociedad gracias al trabajo de emprendedores que han visibilizado la importancia de estos y los han formalizado en plataformas educativas.

“En nuestra academia, al momento que nuestras alumnas se gradúan, les ponemos toga y birrete para que sientan que esto es una carrera de verdad. Lo más importante es la pasión. Cuando trabajas con pasión lo haces todo tan bien que al momento que vienen épocas de vacas flacas, no vas a querer tirar la toalla tan rápido porque estás en algo que te motiva. Qué triste es tener una carrera que no te hace feliz”, aseveró.

Rosal también recordó que la paciencia y la fe son la clave del éxito.

“Creer en ti es una de las claves más importantes para empezar a cumplir tus sueños, siempre intentando hacer lo mejor que puedes. Empezar poco a poco, tener fe y paciencia, porque trabajando se cumplen las metas”.