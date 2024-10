Paula Tofful, la artista del tatuaje que conquista el mundo

Una de las experiencias más significativas de su formación tuvo lugar en Estocolmo, Suecia. Allí, fue invitada como artista invitada en la reconocida tienda de tatuajes SpeakEasy Tattoo. Este reconocimiento no solo destaca su talento, sino que también refleja su capacidad para conectar con otros artistas y compartir su visión.

En SpeakEasy Tattoo, Paula se sumergió en un entorno vibrante, rodeada de creativos que impulsan el tatuaje como una forma de arte respetada y celebrada. La oportunidad de trabajar en un espacio tan prestigioso la expuso a nuevas técnicas y tendencias, lo que a su vez enriqueció su propio repertorio artístico.

Tras completar su formación en Italia, Tofful se trasladó a Alemania, donde continuó expandiendo su carrera en el tatuaje. Su viaje por este país no solo fue una continuación de su carrera, sino también una forma de mostrar su talento en diferentes contextos artísticos.

En abril de 2024, sus pinturas se exhibieron en la Galería de Remanzacco, Italia, un logro que subraya su versatilidad como artista. Esta exposición no sólo consolidó su presencia en la escena artística italiana, sino que también la posicionó como una figura emergente en el mundo del arte contemporáneo.

La participación de Paula en la convención de tatuajes en Belfast, Irlanda del Norte, fue otro hito en su carrera. En esta prestigiosa convención, reunió a algunos de los más grandes exponentes del tatuaje a nivel mundial. Tofful no solo asistió para aprender y conectar, sino que su espíritu competitivo la llevó a participar activamente, compartiendo su arte con un público más amplio. Este tipo de eventos son cruciales para los artistas del tatuaje, ya que les permiten no solo exhibir su trabajo, sino también intercambiar ideas y técnicas con colegas de todo el mundo. Este intercambio es fundamental en una industria que evoluciona rápidamente, donde las tendencias y estilos cambian de manera constante.

Radicada en Alemania, Paula encontró su hogar artístico en Hellgallery, una de las tiendas de tatuajes más reconocidas del país. Desde julio de 2024, ha estado trabajando en este espacio, donde continúa perfeccionando su arte y aportando su visión única al equipo.

Embed - Hellgallery Custom Tattoo & Piercingstudio on Instagram: "Unsere Resident Artistin Paula @inkbypaulatofful hat bei der @tattooconventionheilbronn beim „black & grey“ Contest den 3. Platz belegt mit einem selbst designten Motiv welches Sie in 8 Std an unserer Kollegin Polly gestochen hat Our resident artist Paula won the 3rd place at the @tattooconventionheilbronn in the category "black & grey" with a self deigned Pic. Done in 8 hours on our colleague Polly #tattoo #ink #tattooconvention #ingolstadt #pfaffenhofenanderilm #teamontour @pxllybat @anne_hellgallery"