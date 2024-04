Christian Nodal muestra fotografías sin tatuajes en el rostro

El artista, que se ha mostrado activo en su canal de difusión de esta red social, no detalló si en efecto ya culminó el tratamiento para retirar la tinta de su cara o si se trataba de un maquillaje que usó para la realización de un videoclip que comentó que estaba desarrollando.

"He estado dedicando todo mi tiempo al álbum, a la gira, planeando todo […] y está quedando precioso: el documental, la música, el show. Estoy haciendo todo lo posible para que el siguiente mes ya tengamos nueva música […] Este álbum es mi obra maestra", escribió en el chat grupal, según reseñó Billboard.

El cambio físico fue celebrado por muchos de sus seguidores, quienes le dejaron cumplidos en los comentarios y alegaron que la paternidad y Cazzu le han sentado muy bien en su vida.

No obstante, otros internautas también señalaron que la apariencia que Nodal luce en las fotos lo hace verse muy parecido al actor Johnny Deep. "¿Soy yo o se parece a Johnny Deep?", "¿Johnny Depp eres tu?", "Pareces el hombre manos de@tijera más cool", escribieron algunos.

Una nueva etapa

Con la noticia de que sería padre, Nodal manifestó su deseo de dejar atrás los tatuajes en su cara pues deseaba que su pequeña, fruto de su relación con la intérprete Cazzu, conociera su rostro tal cual es.

En 2023, durante su participación en el podcast Escuela de nada, Nodal señaló que retirar tatuajes de su cuerpo es un proceso que le causa más dolor que ponerlos.

"A mí me dolió muchísimo más (quitarme los tatuajes) que ponérmelos; lo bueno es que es menos tardado el dolor, me tardó como quince minutos; pero es muy doloroso, es un proceso muy doloroso y cansado", comentó entonces. Además señaló que el resultado no es inmediato y requiere de inyecciones, algo que a Nodal no le agrada.

Christian Nodal señaló que la experiencia ha sido la consecuencia de la rebeldía, ya que los tatuajes que se ha hecho fueron una manera de expresar su desacato, pues enfatizó que siempre ha sido una persona de carácter contestatario.

A Billboard, Nodal también le confesó su fascinación por esta práctica que además siempre ha querido tener como oficio.

“Le he invertido bastante tiempo de mi vida al tatuaje, ya sea tatuándome o pensando en abrir un tattoo shop. Mi meta es aprender a ser un buen tatuador. Y ahorita me estoy quitando algunos de la cara y es un proceso doloroso pero satisfactorio”.

Nodal señaló que su estilo en el género que representa también sirvió para cambiar la imagen de cómo deben ser los exponentes de esta música y abrió la puerta a otros artistas que no querían apegarse a los convencionalismos o tradiciones de la música mexicana.

“Me acuerdo cuando empecé con los tatuajes o que empecé a usar diferente estilo de ropa, que los videos [musicales] no fueran el típico video de regional estilo telenovela, cuando fui cambiando todo eso, se abrieron puertas para talentos nuevos y eso es bien bonito”.