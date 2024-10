Presentan en Miami el libro "Un barco de sueños", la historia de resiliencia de Jenisbel Acevedo

Presentación del libro Un barco de sueños, de Jenisbel AcevedoGrethel Delgado/DLA A la presentación de "Un barco de sueños", de Jenisbel Acevedo, asistieron varios niños, que junto a sus padres se llevaron a casa un ejemplar del libro. Grethel Delgado/DLA

Por su parte, Ismael Cala condujo la presentación, y además de destacar la calidad del libro señaló la importancia de que se cuente esta historia de éxito de una balsera, de una familia de balseros que han alcanzado el éxito en el exilio y muestran a otros la importancia del sacrificio.

Acevedo y Cala llevaron a la audiencia a esos años 90 del ‘período especial’ en Cuba. Jenisbel recordó que sus padres muchas veces no comían para que ella pudiera alimentarse, aunque fuera un pan con azúcar prieta y una limonada. Estas y otras anécdotas sacaron lágrimas entre el público, que pudo identificarse con muchas de esas experiencias.

Presentación del libro Un barco de sueños, de Jenisbel Acevedo. Grethel Delgado/DLA En la presentación del libro "Un barco de sueños", de Jenisbel Acevedo, había una foto de Jenisbel en Miami, en 1993, a pocos días de haber llegado a Estados Unidos, con ropa que le habían donado en La Casa de los Balseros y probando por primera vez una paleta de helado. Grethel Delgado/DLA

Las emociones también inundaron a Jenisbel Acevedo, quien lloró al rememorar los detalles de su travesía como balsera junto a miembros de su familia en 1993.

La salida se planeó en secreto desde Villa Clara. En una embarcación de madera de 19 pies iban 26 personas; era tanto el peso, que navegaban por debajo de la línea de flotación, como si estuvieran metidos entre las olas.

El viaje duró en total 7 días y cuando llegaron por error a las Bahamas les pareció un milagro ver en el cielo una avioneta de los Hermanos al Rescate, que les lanzaron agua, comida, y un mensaje para que salieran de allí rumbo a los cayos de Florida. Jenisbel tenía una mochila amarilla, y guarda aún la brújula que se llevaron en la embarcación, una brújula de tierra, por cierto, que no sirvió mucho para la navegación.

De hecho, cada asistente a la presentación tenía en su silla una bolsita de regalo que incluía una brújula, como elemento simbólico no solo de la travesía de la familia, sino de guía para luchar por los sueños.

Presentación del libro Un barco de sueños - Grethel Delgado/DLA Marcador y brújula de cortesía para los asistentes a la presentación del libro Un barco de sueños, de Jenisbel Acevedo, en Books & Books. Grethel Delgado/DLA

“Si hay algo que me define y no lo entendí hasta escribir este libro es el ser balsera. A mí no me define el dinero, lo material, a mí me define el hecho de que yo soy una niña balsera, y eso significa Un barco de sueños”, señaló Jenisbel, que junto a la Fundación Acevedo apoya varias causas humanitarias enfocadas en los niños principalmente.

"Yo crecí en un hogar donde no nos sobraban los recursos, pero sí nos alcanzaba el amor", subrayó Jenisbel, que estudió Medicina siguiendo el legado de sus padres.

La charla sirvió también como homenaje al sacrificio y la unión familiar, valores afincados en los Acevedo. “Aquí están las lágrimas, los sacrificios y la valentía de mi familia y de tantos otros que dejaron su tierra, cruzando mares, fronteras y cielos en busca de libertad y un futuro mejor”, apuntó Jenisbel en una publicación reciente.

Y agregó: “Que este libro sea un abrazo para cada alma que ha emigrado y un recordatorio de que cada sacrificio vale la pena cuando está impulsado por el amor y la esperanza”.

Su padre, Jorge Acevedo, visiblemente conmovido, ofreció las palabras de cierre de la presentación: "Si derramé alguna lágrima, es una lágrima de responsabilidad. Este libro es el barco, esta familia que hoy está aquí, llena de felicidad, de éxitos, es el sueño, y esas personas que están ahí [dijo mirando las fotos de los abuelos de la familia] eran los jueces".

fotos de los abuelos y bisabuelos de Jenisbel Acevedo - Grethel Delgado/DLA Las fotos de los abuelos y bisabuelos de Jenisbel Acevedo estuvieron presentes en el lanzamiento del libro "Un barco de sueños" este 27 de octubre. Grethel Delgado/DLA

El libro estará disponible desde el lunes 28 de octubre en Books & Books y en internet.