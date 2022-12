Ramón García, uno de los entrenadores más solicitados en Miami

García, quien desde niño se apasionó por los deportes, inició estudios de administración en la Universidad Paulista (UNIP) en Sao Paulo, en el último año de la carrera decidió cambiar su dirección pues asegura que "sentía que algo me faltaba y que no me sentía completo pues no estaba en el área que realmente me hacía feliz, que era la educación física". Como dijo, iniciar una nueva carrera en la universidad, ahora la de educación física, "significó un desafío enorme para mí. Decidí que debía seguir el camino que me hiciera feliz y decidí cambiar completamente el rumbo de mi vida, reconozco que la administración me enseñó muchas cosas que aún puedo aplicar en mi carrera de entrenador personal".