Sam Peachy Boy, el 'influencer' que inspira a las nuevas generaciones

Sam Peachy Boy es reconocido por su gran disciplina, pues para tener ese cuerpo tan estético tuvo que invertir muchas horas de trabajo en el gimnasio, ya que desde muy joven fue un apasionado del deporte y sobre todo de cuidar su físico y su alimentación.

Con el paso de los años ha logrado obtener miles de seguidores en sus redes sociales y ganarse el respeto de sus fans. Como confesó, todo fue un proceso y en los inicios fue muy complicado para él creer que podía ser famoso, realmente no estaba seguro de que podría serlo, pero todos le decían que tendría mucho éxito en la industria del entretenimiento. Fue ahí cuando creó su cuenta en 2018 y se convirtió en uno de los creadores masculinos más importantes a nivel internacional en la plataforma Onlyfans.

Pero, ¿quién inspiró realmente a Sam Peachy Boy? Encontró personas y figuras que lo inspiraron por diferentes razones, como Jay Alvarez, por ejemplo, quien lo inspiró a vivir la vida al máximo y viajar por el mundo. Chris Bumstead que es una persona influyente en el fitness a quién admiró desde que lo vio por primera vez. También Wim Hof y David Hoggins, mencionó el modelo.

Su mayor sueño es abrir su propio gimnasio, ya que tiene una gran pasión por el ‘fitness’, y de ser un gran viajero por el mundo uno de sus grandes pasatiempos es ir a gimnasios en diferentes países para comprender y entender cómo crear el gimnasio perfecto. Incluso, el modelo considera y tiene fuertes intenciones de abrir su primer gimnasio en México.

A través de sus redes sociales Sam Peachy Boy ha compartido no solo sus rutinas efectivas para tener un cuerpo perfecto, sino que también ha inspirado miles de personas a perseguir sus sueños siendo un testimonio de que todo es posible. Uno de los consejos más importantes que recientemente compartió en sus plataformas fue enfocado a las nuevas generaciones buscan tener éxito, siempre motivándolos para que no tengan miedo y sean auténticos, que no les importe lo que piensen los demás.

“Vivo según una cita: ‘una vez que te vuelves intrépido, la vida se vuelve ilimitada’. ¡Porque no tengo miedo y no me importan las opiniones de nadie sobre mí y puedo hacer lo que quiera en el mundo y dar el 100% y lograr todo lo posible!”, aseguró Sam Peachy Boy.

¿Cómo se ve en los próximos 5 años? “Me veo en 5 años como una persona muy influyente, un modelo a seguir, alguien a quien la gente puede admirar y un personaje que inspire tocando el corazón de mi creciente base de fans”, dijo Sam Peachy Boy.

View this post on Instagram A post shared by Peachyboy (@fitness_peach4)

Y agregó: “Tenía la meta y el sueño de viajar por el mundo cuando estaba en la escuela y con mi arduo trabajo y determinación construí esta vida en la que he viajado por el mundo a los lugares más exóticos, construyendo una increíble base de admiradores amorosos en todo el mundo. He viajado por todo el mundo y muchos fans se me han acercado y me han dicho que les he salvado la vida solo por ser entretenido y motivador. Los ayudé enormemente con su viaje de acondicionamiento físico y los mantuve con ganas de mejorar, y eso es, por mucho, lo mejor que uno puede escuchar cuando se convierte en figura pública, que estés motivando a las personas y ayudándolas en su vida íntima”.

Según explicó, “doy consejos de acondicionamiento físico todo el tiempo en mis páginas de redes sociales sobre cómo entreno, qué como, ayuno, y cómo puedo tener un estilo de vida saludable y equilibrado mientras disfruto de las fiestas, viajo todo el tiempo y disfruto de la comida chatarra también”.

Sam Peachy Boy lanzará a finales del 2023 su primer libro, que contendrá sus propias técnicas de acondicionamiento físico y lo que ha aprendido durante sus grandes viajes por el mundo.

Puede seguirlo a través de su cuenta de Instagram, en este enlace.

FUENTE: NOTA DE PRENSA