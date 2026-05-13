miércoles 13  de  mayo 2026
PREMIOS

Anuncian fecha de celebración de los Grammy 2027

Los nominados se conocerán el 16 de noviembre, y el periodo de elegibilidad de los artistas estará disponible hasta el 31 de agosto

En esta foto de archivo tomada el 28 de enero de 2018, los trofeos de los Grammy se encuentran en la sala de prensa durante la 60 entrega anual de los premios en Nueva York.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 28 de enero de 2018, los trofeos de los Grammy se encuentran en la sala de prensa durante la 60 entrega anual de los premios en Nueva York. 

AFP/Don Emmert
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La ceremonia de los Premios Grammy 2027 ya tiene fecha. Los organizadores del galardón han anunciado que la sexagésima novena edición se llevará a cabo el 7 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Sin embargo, esta edición marca un nuevo inicio para la premiación, pues a partir del año que viene el evento ya no se emitirá por CBS, cadena de televisión abierta por donde se trasmitió por más de cinco décadas; ahora estará disponible por ABC y las plataformas de streaming Hulu y Disney+.

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Los nominados se conocerán el 16 de noviembre, y el periodo de elegibilidad de los artistas estará disponible hasta el 31 de agosto.

"El proceso de votación de los premios se desarrollará en distintas fases. La primera ronda de votación se realizará entre el 12 y el 22 de octubre de 2026. Posteriormente, la votación final tendrá lugar entre el 10 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027, periodo tras el cual se definirán los ganadores de las distintas categorías", explica Infobae.

Cambio

Aunque el anuncio del cambio de plataforma sorprendió a muchos, Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, aseveró que la premiación mantendrá el enfoque en la música y su impacto global.

“Los Premios Grammy se tratan de celebrar la música que mueve al mundo, y este momento se basa precisamente en eso. Este es un momento emocionante para nuestra organización: un nuevo hogar y un nuevo y audaz capítulo para los Premios Grammy. Apenas estamos comenzando y lo mejor está por venir”, dijo.

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