miércoles 13  de  mayo 2026
ESPIONAJE

Una alcaldesa en California es acusada de ser agente de China

Eileen Wang, de 58 años, presentó su renuncia el lunes a la alcaldía de Arcadia en las afueras de Los Ángeles y decidió declararse culpable de ser una espía para China y se enfrenta a una pena de 10 años de prisión.

La exalcaldesa demócrata de Arcadia, ciudad californiana, se enfrenta a 10 años de prisión por ser una espía encubierta para China.

La exalcaldesa demócrata de Arcadia, ciudad californiana, se enfrenta a 10 años de prisión por ser una espía encubierta para China.

FRAZER HARRISON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La alcaldesa demócrata de una ciudad de California de Arcadia fue acusada de actuar como agente del gobierno chino, anunció el lunes el Departamento de Justicia estadounidense.

Eileen Wang, de 58 años, presentó su renuncia el lunes a la alcaldía de la localidad de unos 50.000 habitantes y situada en las afueras de Los Ángeles.

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unoidos Marco Rubio.
ENCUENTRO HISTóRICO

Rubio viaja junto a Trump hacia Pekín con cambio en su nombre hecho por China
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa antes de dirigirse a abordar el Marine One, en la Casa Blanca en Washington, DC, el 12 de mayo de 2026.
Política

Trump asegura que su Gobierno no necesita la ayuda de la OTAN: "EEUU ya ha vencido militarmente a Irán"

La mujer de la tendencia "progresista" (socialista) aceptó declararse culpable y enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

La alcaldesa y un cómplice, Yaoning Sun, difundieron "propaganda" a favor del gobierno de Pekín entre la comunidad china de la ciudad, a través del sitio web que administraban.

"Wang y Sun recibieron y ejecutaron instrucciones de funcionarios del gobierno [chino] para publicar contenido [prochino] en el sitio web", dijo el Departamento de Justicia.

Sun se declaró culpable en 2025 de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y cumple actualmente una condena de cuatro años de prisión.

El presidente Donald Trump llega a Pekín este miércoles para reunirse con su homólogo Xi Jinping , Xi Jinping.

FUENTE: Con información de EFE.

Temas
Te puede interesar

Trump asegura que va a liberar "a todos" los presos políticos en Venezuela

¿Podría Miami tener un segundo aeropuerto? La propuesta se abre camino

Miami-Dade debate aumento en tarifa de basura propuesto por la alcaldesa Levine-Cava

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
Derechos humanos

Trump asegura que va a liberar "a todos" los presos políticos en Venezuela

Secretario general de la ONU, António Guterres.
POLÍTICA

Secretario General de la ONU dice que hubo "gran complicidad" interna en la captura de Maduro en Venezuela

Sophia Lacayo.
VEREDICTO

Sentencian a prisión federal a excomisionada Sophia Lacayo por fraude electrónico

El secretario de Estado de Estados Unoidos Marco Rubio.
ENCUENTRO HISTóRICO

Rubio viaja junto a Trump hacia Pekín con cambio en su nombre hecho por China

El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.
Diplomacia

EEUU planea hablar con Cuba, anuncia Trump

Te puede interesar

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, se prepara para testificar ante el Comité de Asignaciones del Senado sobre la solicitud de presupuesto del año fiscal 2027 en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en el Capitolio el 12 de mayo de 2026 en Washington, DC. 
EEUU

Secretario de Guerra afirma que Cuba representa amenaza para la seguridad nacional de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema 51º estado
POLÍTICA

Trump publica la imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de EEUU: "Estado 51"

Un coche de ICE se encuentra en la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz durante una vigilia del Día de la Madre exigiendo que se cierre la instalación, en Ochopee, Florida.
MIGRACIÓN

Florida planea cierre del centro de detención de migrantes 'Alligator Alcatraz' por altos costos, según el NYT

El secretario de Estado de Estados Unoidos Marco Rubio.
ENCUENTRO HISTóRICO

Rubio viaja junto a Trump hacia Pekín con cambio en su nombre hecho por China

Las estafas afectan por igual a todas las generaciones.
EEUU

FBI advierte sobre aumento de estafas por teléfono, internet y redes sociales