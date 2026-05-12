Una alcaldesa en California es acusada de ser agente de China

La exalcaldesa demócrata de Arcadia, ciudad californiana, se enfrenta a 10 años de prisión por ser una espía encubierta para China.

La alcaldesa demócrata de una ciudad de California de Arcadia fue acusada de actuar como agente del gobierno chino, anunció el lunes el Departamento de Justicia estadounidense.

Eileen Wang, de 58 años, presentó su renuncia el lunes a la alcaldía de la localidad de unos 50.000 habitantes y situada en las afueras de Los Ángeles.

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La mujer de la tendencia "progresista" (socialista) aceptó declararse culpable y enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

La alcaldesa y un cómplice, Yaoning Sun, difundieron "propaganda" a favor del gobierno de Pekín entre la comunidad china de la ciudad, a través del sitio web que administraban.

"Wang y Sun recibieron y ejecutaron instrucciones de funcionarios del gobierno [chino] para publicar contenido [prochino] en el sitio web", dijo el Departamento de Justicia.

Sun se declaró culpable en 2025 de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y cumple actualmente una condena de cuatro años de prisión.

El presidente Donald Trump llega a Pekín este miércoles para reunirse con su homólogo Xi Jinping , Xi Jinping.

FUENTE: Con información de EFE.