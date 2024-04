Taty Guiribitey, "La Mamilover", celebra su cumpleaños por todo lo alto

La fiesta contó con invitados como la conocida presentadora Lili Estefan, del show El Gordo y la Flaca, Alexander Delgado, del grupo musical Gente de Zona, entre otros asistentes del mundo del espectáculo y los medios; y tuvo cobertura de las importantes cadenas de televisión hispanas Telemundo y Univision.

Los invitados que asistieron a la casa de la filántropa y empresaria de raíces cubanas disfrutaron de "Moda con propósito", un desfile lleno de color y estilo, que fue más allá del diseño para demostrar el impacto de la moda en causas benéficas, además de resaltar la voluntad de Azar para colaborar con estos proyectos filantrópicos.

Hay que destacar que los diseños de Azar han sido usados por estrellas como Jennifer López, Gwen Stefani, Beyonce, Thalia y otras prominentes figuras del espectáculo.

Asimismo, la popular influencer fue reconocida por su labor altruista por la Doctora Geanilda Vásquez, cónsul general de la República Dominicana en Miami.

“En nombre del gobierno dominicano y yo como representante de la Misión Diplomática en Miami, Florida, queremos felicitar a “La Mamilover”, Taty Guiribitey en su cumpleaños con propósito, pues nos recuerda su labor social”, expresó la cónsul Vásquez.

Y añadió: “Hemos entregado un merecido reconocimiento haciendo provecho de tan oportuna ocasión, para con ello manifestarle, en nombre de toda la República Dominicana, nuestra gratitud por sus programas filantrópicos en favor de familias dominicanas. En este orden, queremos que esta honorable familia cubanoamericana sienta que también tiene en el corazón de cada dominicano mucho aprecio por lo que hacen a través de su fundación y su labor. Nuestra gratitud por siempre. Y esperamos poder continuar fortaleciendo su meritorio trabajo social”.

También, Guiribitey recibió un importante reconocimiento firmado por la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Junto con el desfile, se llevó a cabo la formal adquisición de la Colección de Edición Especial "Taty Guiribitey por Giannina Azar", brindando así a los participantes la oportunidad de ser colaboradores activos en la causa altruista de la familia.

Su hija Camila Guiribitey le dedicó un emotivo mensaje de felicitación a través de una publicación de Instagram, donde la describió como su mejor amiga, “a la que le duelen más mis cosas que a mí misma”.

Además, recordó que su mamá no va a dormir hasta que ella llega a la casa, y que es “la que me sigue todos mis inventos y convierte mis sueños en los suyos”.

Embed - Taty Guiribitey on Instagram: "Amores Feliz martes aquí les dejo un recuento del cumpleaños , a pesar de la lluvia lo hicimos , yesss , y eso fue gracias a todos mis patrocinadores a los que les estoy eternamente agradecida sin ellos este evento no hubiera sido posible , la lluvia solo fue bendiciones para todos los que estábamos ayer aquí así que nos esperan cosas muy buenas este año 2024. Orgullosa estoy de recibir un reconocimiento por parte del consulado Dominicano @rdenmiami por nuestra labor humanitaria por más de 10 años en su país , porque han sido pocos los residentes de esta ciudad que le han otorgado este premio tan merecido . También el Condado Miami Dade me mandó un reconocimiento así que algo estamos haciendo bien . El evento estuvo rodeado de medios de prensa y TV van a tener Mamilover para rato porq esto lo cubrieron hasta los medios de prensa de la luna y Marte . Nada que su Mamilover es alguien bien querida y todo es gracias a ustedes . Como una nota el final fue una gran sorpresa tener a @liliestefan ella se apareció para cerrar el desfile de moda . Una tarde pasada por agua pero muy linda con un propósito hermoso y que es el comienzo de muchos otros eventos como este .Gracias a @gianninaazar , a todos mis vendors que me ayudaron incondicionalmente , pero todo tiene su recompensa porque vamos a tener una tarde con todos ellos , “ sorpresa “ , a mi hija @camilaguiribitey que a pesar de us panza estuvo ayudando , al creador de todo este contenido mi ahijado @rafa.creations , a mi querida sister @marilelopez_mba a mis modelos @mimicusa , @jevora001 , @marianelaancheta a las M&M a mi Maquillista y como un segundo hijo para mi @diosdanis_g, a mi peluquera @dayanadenis_ddbeauty , a mi event planer la mejor del planeta que ha corrido como nunca @maggiecreativedesign a mi staff mis empleados de la casa “Familia Guiribitey Juanita , @yanetchefrdmiami , @discover_the_change a todos ellos muchas gracias por estar siempre conmigo en las buenas y en las malas , a mi bartender Coquito , a Mongo y Dianelis @it_is_nelly . En fin a toda la gente linda que apoyo este evento .A todos mis invitados gracias gracias fue un día inolvidable"