Taty Guiribitey, "La Mamilover", impulsa campaña de apoyo al Jackson Hospital

MIAMI .- No solo brinda consejos de vida en sus redes sociales. Cuando se trata de ayudar a los más necesitados, la conocida Taty Guiribitey , apodada "La Mamilover" , recuerda sus raíces humildes y se une a causas como el evento benéfico One Day for Jackson, en apoyo al desarrollo de la Fundación Jackson Health.

“Me llena de orgullo anunciarles que mi familia es partner de One Day for Jackson @jacksonhealthfoundation #OneDayforJackson! Te invito a unirte, un día para dar y donar hoy por un futuro lleno de milagros” , expresó Taty Guiribitey en su cuenta de Instagram en días recientes.

One Day for Jackson, celebrado el pasado 4 de abril, permitió recaudar fondos necesarios para construir instalaciones de última generación como la nueva sala de emergencias que actualmente se está erigiendo en el Hospital Jackson Memorial, que se prevé que sea la más grande de la nación. No obstante, aún se pueden hacer donaciones en la página onedayforjackson.org

Guiribitey y su familia apoyo Jackson Memorial Hospital - Cortesía/Nota de prensa Taty Guiribitey y su familia han apoyado al Jackson Memorial Hospital en sus proyectos para ampliar la atención médica en el sur de Florida. Cortesía/Nota de prensa

Reconocidos por su labor filantrópica y su constante apoyo a diversas causas sociales, educativas, artísticas y de salud, Taty Guiribitey y su familia se unieron a la lista de patrocinadores de este evento destinado a recaudar fondos para la Fundación Jackson Health.

El Jackson Memorial Hospital, fundado en 1918, es un centro de atención médica sin fines de lucro que cuenta con unas 1.550 camas y es parte integral del campus médico del Distrito de Salud de Miami.

Dicho centro se encuentra en el corazón de un próspero campus médico en el Distrito de Salud de Miami, el cual alberga una variedad de instituciones de renombre. Entre ellas se encuentran el Centro Médico de la Administración de Veteranos de Miami, el Hospital de la Universidad de Miami (anteriormente conocido como Centro Médico Cedars of Lebanon), y la Facultad de Medicina Leonard M. Miller de la Universidad de Miami, que incluye diversas filiales, laboratorios e institutos de investigación.

La colaboración de la familia Guiribitey con One Day for Jackson respalda su compromiso con la ayuda a los demás, hecho que se constata en las numerosas actividades que realizan en apoyo a los más necesitados. El propósito de la familia es impactar positivamente a la comunidad y a otras regiones, y no dudan en usar el poder de sus redes sociales para atraer más apoyo hacia quienes necesitan una mano.

De ahí que su visión se apegue perfectamente a la misión de la Fundación Jackson Health de mejorar la calidad de vida y proporcionar atención médica de excelencia a quienes carecen de los recursos para cubrir su salud.

Sin olvidar las raíces

Tatiana Guiribitey, casada con el Doctor Pedro Guiribitey, tiene la satisfacción de vivir a plenitud gracias al fruto de su trabajo. Pero su camino está lleno de aprendizaje y sobre todo de mucho sacrificio.

Tras lograr salir de su natal Cuba hacia Azerbaiyán para estudiar Ciencias de la Computación, llegó a Estados Unidos con solo 20 dólares y a golpe de constancia y esfuerzo construyó unas bases fuertes para su familia.

Desde 2013, “La Mamilover” y su hija Camila Guiribitey iniciaron la misión de proveer útiles escolares y alimentos a las zonas rurales de República Dominicana. Este loable esfuerzo filantrópico ha continuado a lo largo de los años, beneficiando a numerosas escuelas e iglesias en la República Dominicana.

En esa misma línea, en el año 2021, el cumpleaños de “La Mamilover” se transformó en una festividad de generosidad al reunir más de 1.000 juguetes para niños en la República Dominicana, propagando alegría y sonrisas en el proceso.

Por otro lado, en agosto de 2023, su dedicación al bienestar comunitario la llevó a donar fondos y distribuir útiles escolares en cuatro ciudades del condado Miami-Dade: Hialeah, Kendall, West Miami y Doral.

Tatiana también destina una parte considerable de su tiempo a ayudar a personas con discapacidad a obtener recursos esenciales como sillas de ruedas, respaldando organizaciones como la Fundación Ausome, centrada en niños con autismo, y más recientemente, Angels for Humanities.

Su labor filantrópica abarca áreas como el arte y la moda, además de proyectos culturales destinados a enriquecer la diversidad y la herencia cultural de Miami. Esta incansable pasión por ayudar a los demás, combinada con su profundo compromiso con la comunidad, le ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos, y se ha convertido en una inspiración y un faro de esperanza para los necesitados.

"La Mamilover", Taty Guiribitey - Cortesía/Prensa Conocida como "La Mamilover", Taty Guiribitey se ha ganado el cariño de muchos gracias a su incansable labor altruista. Cortesía/Prensa

“Siempre es mejor dar que recibir”

“La Mamilover” es incansable, y ya en su agenda tiene anotado un hermoso evento junto a la famosa diseñadora de moda Giannina Azar. El 22 de abril es el cumpleaños de Taty, y su regalo será un desfile de modas en conjunto con Azar, de cuya recaudación se destinará un porcentaje a la fundación sin fines de lucro de la familia Guiribitey, llamada The Guiribitey Family Foundation, que cada año realiza donaciones y actividades culturales en zonas desfavorecidas.

Vale destacar que, además del desfile, se realizará formalmente la adquisición de la Colección de Edición Especial "Giannina Azar for Taty Guiribitey", de modo que los participantes podrán convertirse en cocreadores de la misión altruista de la familia.

Como dijo Taty en una ocasión, “siempre es mejor dar que recibir”, y el próximo 4 de mayo tendrá la oportunidad de seguir regalando sonrisas, pues asistirá a una gala del Hospital St. Jude para brindar su apoyo a los niños y personal médico de esta admirable causa.