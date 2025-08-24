The Bestsellers Choice 2025 y Miami oficializan el Día de María Antonieta Collins y reconocen a autores de Amazon

Uno de los paneles en el evento The Bestsellers Choice 2025.

MIAMI .- La ciudad de Miami se vistió de gala para reconocer a los autores más vendidos en Amazon, tales como Águeda López, Yurisán Cordero, Rashel Díaz, Chef James, Luz María Doria, Erika De la Vega, Ismael Cala, Mariale Requena, Adriana Gallardo, Dessire Colomina, entre otros 22.

Conducido por Tanya Charry, presentadora de “El gordo y la flaca”, la tercera versión The Bestsellers Choice 2025 anunció la declaración, por parte de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, del Día de María Antonieta Collins , en honor a la reconocida periodista mexicana con más de 50 años de trayectoria.

Este evento, que celebra la fuerza de las historias escritas, fue organizado por Bridger Communications, en asociación con Imagen Miami Magazine, en beneficio de la Fundación Mujer Imagen y como un homenaje al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

La producción estuvo a cargo de USA Signature Events en colaboración con Dessire León Consulting, con el diseño de experiencias de Enrique Faneite, DEKA Design, y la innovación de IA de Barrebeche Atelier. El evento fue patrocinado por Dollar Tree, Gale Hotel, Unity Financial Network y Aurum Books 79.

Autoras en The Bestsellers Choice 2025, Miami.

Paneles y personalidades destacadas

El encuentro incluyó paneles con voces líderes del periodismo y la comunicación: Carolina Sarassa, Maity Interiano, José Gamio, Lourdes Del Río, Daniela Kossan y Luisa Rangel, quienes compartieron su visión sobre el poder transformador de la narrativa y el rol de los medios en la cultura latina.

Los autores reconocidos en The Bestsellers Choice 2025 fueron Adriana Gallardo, Regina Carrot, Águeda López, Jorge Serratos, Erika de la Vega, Luz María Doria, María Ale Requena, Yurisán Cordero, Yaneli Sosa, Yoel Sardiñas, Desiree Colomina, Chef James, Lina Cáceres, Rashel Díaz, Jenisbel Acevedo, Belkis Carrillo, Ingrid Macher, Brenda Arce, la Dra. Acosta Then, Laura Báez, Héctor Manuel Castro y Diego Tomasino, quienes han inspirado a miles de lectores alrededor del mundo.

Uno de los paneles en el evento The Bestsellers Choice 2025.

Reconocimiento histórico

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, proclamó oficialmente el 14 de agosto como el Día de María Antonieta Collins, en honor a la destacada trayectoria de la periodista y reportera mexicana, símbolo de credibilidad y compromiso con la comunidad hispana.

María Antonieta Collins