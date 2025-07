Autores de la Editorial Betania participan en encuentro del libro cubano exiliado

PLATAFORMAS Jennifer Aniston protagoniza serie basada en el libro "I'm Glad My Mom Died"

"El tirano es el enemigo natural del poeta". Heberto Padilla

Mireya Goñi Camejo, que lleva a la mesa su poemario De orillas, robles y madreselvas, se considera una escritora de la diáspora: “Es esa distancia física y emocional la que me ha permitido crear y expresar todo lo que tenía y tengo por dentro”. Sobre el evento planteó que “es un punto de encuentro y desarrollo de la memoria histórica cubana. La historia de Cuba no es solo la que se enseña en las escuelas de la isla. Hay una parte de esa historia que hemos ido conociendo ‘después’, en la medida en que fuimos penetrando velos allá y que accedimos a las fuentes acá”.

“Hay mucho testimonio vivo, mucho libro escrito, muchas imágenes que fueron omitidas, guardadas, tratadas de eliminar en pos de la idea idílica de un proyecto que luego hemos sabido que desde el principio fue brutal, muy injusto para muchos, muy edulcorado para otros y muy manipulado por el poder, a su conveniencia. Un evento de este tipo ayuda a mantener viva un lado de la historia que hay que tener en cuenta porque siempre tiene dos caras”, agregó.

La autora espera “compartir con lectores, que lean mis versos, que se emocionen con ellos, que sepan por qué, cuándo y cómo surgieron”.

“En la presentación de mi libro el pasado 21 de junio en el teatro Artefactus, se me acercó el escritor y promotor Carlos Artime y me dijo que si unos versos lograban sacarle las lágrimas a alguien, eso significaba que habían llegado bien y le habían tocado la fibra al lector. Fue una opinión muy impactante, viniendo de una persona con vasta experiencia consumiendo y analizando el arte. Si alguien así resultó tocado de esa manera, yo quisiera que esa experiencia se repitiera, creo que es el sueño de cualquier autor”, señaló.

Y acotó: “Me gustaría poder hablar de los temas que se tratan en el libro, desde la belleza del arte y de la vida, pasando por la experiencia del emigrante, la preocupación por la patria perdida, las angustias existenciales del ser humano y la familia como bastión que siempre sostiene”.

Milena Ferrer participa con su libro Imitación de la Poesía, que escribió en Miami “después de un largo período de desencuentros con la palabra”. Como reveló, “el libro nace del deseo de recuperar una voz que había quedado suspendida entre la nostalgia, el exilio y los desajustes de la primera juventud. En sus páginas se entrelazan amores, miedos, pérdidas, deseos, despedidas. No se construye a partir de rebuscadas metáforas ni mucho menos se mueve entre laberintos formales, sino que intenta decir con la simpleza misma de la vida, lo que el alma y el cuerpo han callado durante demasiado tiempo”.

En sus palabras, participar en el encuentro es “un valioso contacto con un público en particular, que sabe de lo que hablamos; y también de un regreso que, si bien no es geográfico sino simbólico, me permite conectar con esa Cuba interior que muchos de nosotros llevamos a cuestas, como una capa invisible pero pesada”.

“Creo firmemente que estos encuentros potencian el vínculo con otros autores exiliados, quienes también han elegido la escritura como forma de resistencia, de memoria, de consuelo. Para los cubanos exiliados que hoy se cuentan por cientos de miles, el desarraigo no ha sido solo físico, ha sido también cultural, afectivo, lingüístico. Es por ello que la escritura como elemento de resiliencia ha salvado a más de uno. Compartir lo que te salva no es solo un lujo que alimenta la vanidad sino también un modo de, en compañía, continuar habitando una patria común desde otro lugar”, sumó.

Por su parte, Carlos Ramos Gutiérrez estará con su poemario Casa que ya no es mía. “En Estados Unidos he tenido la posibilidad de publicar mi obra -sin censura- y de presentar mis libros en disímiles espacios y eventos. Estoy seguro de que un poemario como Casa que ya no es mía jamás sería publicado por ninguna editorial de la Cuba comunista, o como se le quiera llamar a ese fracaso de proyecto social que es hoy nuestro país”, afirmó el autor.

Y agregó: “Pero la verdadera Cuba no se limita a esas tres o cuatro editoriales y ese grupúsculo de ‘vacas sagradas’ que en ellas publican. De allí la importancia que existan editoriales como Betania, y eventos como este”.

Describió el encuentro como necesario: “Ayuda a visualizar a autores que crean y publican su obra fuera de Cuba, porque creo que la literatura cubana contemporánea -y el arte cubano en general- se están creando desde el exilio. El hecho de que me concedan un espacio, es sin duda un privilegio”.

Sobre sus expectativas en cuanto a la interacción con el público lector durante el encuentro, señaló que, “lamentablemente, la poesía ya no está de moda”.

“Los poetas somos personajes anticuados y raros, al menos para la gran mayoría. Por suerte, aún quedan algunas personas con sensibilidad, y apetitos que no se sacian con los contenidos banales que pululan en las redes sociales. Ese es el público que espero encontrar allí. Ojalá que así sea”, zanjó.

Más sobre la editorial

Fundada en 1987 por Felipe Lázaro, Betania ha publicado más de 800 títulos, entre ellos obras de Dulce María Loynaz, Gastón Baquero, Reinaldo Arenas y muchos otros autores fundamentales del canon cubano que han encontrado refugio en el exilio.

Vale destacar que la Editorial Betania ofrece unos 40 libros electrónicos (ebooks), en formato PDF, con materiales de temática cubana que los lectores pueden leer y descargar gratis en el blog. Como afirmó el director de la editorial, Felipe Lázaro, “son libros cubanos libres que deben ser leídos tanto en Cuba como en el exilio”.

Para más detalles sobre el II Encuentro Internacional del Libro Cubano Exiliado, que se llevará a cabo en 1700 SW 62 Avenue, Miami, FL 33155, contacte al 305-498-1714 o 786-252-3928.