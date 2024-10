Tito Haute: "Las joyas tienen un lenguaje, cuentan quiénes somos"

En entrevista con Diario Las Américas, Jorge Fernández, conocido como Tito Haute, reveló que con 18 años salió de su natal Ciego de Ávila, en Cuba, hacia los Estados Unidos, a donde llegó solo. Sobre ese comienzo, en 2016, admitió que “fue difícil”.

Como recordó, "empecé a luchar, a trabajar de todo un poco, fregando platos, en el aeropuerto, limpiando carros". Pero con los años su determinación y propósitos se fueron alineando hasta crear una marca personal que le llena de satisfacción.

Tito Haute: más allá de un nombre

Todo nació en 2021: “Empecé mi negocio comprando artículos en tiendas y vendiendo esos productos en las redes. Al año llegó el tema del oro, gracias a una amistad que me lo recomendó. Y gracias a Dios, desde el primer momento me fue bien”.

¿Por qué Tito?, muchos le preguntan. “De toda la vida, desde chiquito me han dicho siempre ‘Tito’. Y el ‘Haute’ fue gracias a una amiga que me lo recomendó porque significa exclusivo, auténtico”, apuntó.

Y esa autenticidad se ve claramente en la conexión con sus seguidores a través de transmisiones en vivo que viene realizando desde hace cuatro años. Sobre la dinámica de estos live explicó: “Voy enseñando las prendas, y luego las personas se comunican conmigo y les mando la información”.

A sus seguidores les llama “mis sultanas y mis sultanes”. Como afirmó, el mote cariñoso marca esa distinción y elegancia que busca en su labor diaria. Aquí entra en juego su estrategia de marketing digital, que si bien es una aliada para este creador de contenido, lo que resalta en sus videos y que no se puede lograr ni con las mejores tecnologías es el carisma y el talento natural para conectar con los otros.

"Me pongo creativo, empiezo a dar promociones, ofertas, regalos. Muestro las prendas y explico las características. Lo que he creado con mis clientes es una conexión extra. A veces saco una prenda y si no se vende hago un juego como que estoy llorando porque nadie la quiere, y la gente disfruta mucho eso", señaló.

El humor es esencial en sus transmisiones. “Han pasado miles de situaciones graciosas en vivo. Muchas veces se han burlado de mí porque tengo un diente partido”, dijo entre risas. “Eso es parte de mi originalidad. Me preguntan por qué tanto oro y con el diente partido. Me partí el diente de chiquito, no es algo que me moleste”.

También ha habido retos, y Tito Haute ha aprendido con ellos una de las características del oro, en palabras del escritor estadounidense Joe Hill: “El oro no se desgasta. Lo bueno dura, por muy mal que lo trates”.

“Siempre digo que uno no tiene competencia, la competencia de uno mismo eres tú cuando te reflejas en el espejo y ves de qué manera te puedes superar”, constató. “Pero lo más difícil en las redes sociales ha sido tratar con el tema del hate (odio), de poder trabajar en paz, pues hay personas que entran y te ofenden”.

Una historia labrada en oro

El oro se suele asociar con el valor, el poder y también la pureza. Ya lo dijo Quilón de Esparta, considerado como uno de los siete sabios de Grecia: "El oro se prueba por medio del fuego". Y es que los conocedores afirman que si se pone una pieza de oro al fuego por un minuto y no se oscurece, es oro puro. En esa línea, el autor Dan Brown escribió en uno de sus libros que el oro “resiste las leyes entrópicas de la descomposición”, y esa es justamente “una de las razones por las que en la antigüedad se consideraba mágico”.

Esa fuerza alquímica del metal precioso es la que lleva a Tito Haute a asegurar que "es trascendental".

"El oro marca una pauta de recuerdos, de anhelos, de familia, de generación en generación. He entendido muchas cosas del oro que antes no entendía. Entre ellas, el valor que guarda el oro en los recuerdos, el valor emocional. El oro no solamente sirve para invertir, o para guardar dinero, sino para pasarlo de generación en generación. Las joyas son más que adornos; tienen un lenguaje, cuentan quiénes somos", declaró.

En ese sentido, confesó que guarda con mimo unos pendientes de su tatarabuela. “Los aretes son de los años 1800. Era la abuela de mi bisabuela paterna", dijo, con orgullo. ¿Cómo son?, quise saber. "Son unos areticos como ovalados, como una argolla, pero alargada, y tienen abajo una especie de gota". ¿Cómo se llamaba tu tatarabuela?, pregunté, y Tito corrió con teléfono en mano a interrogar a su abuela, que le respondió: "Tomasa".

"También tengo guardado un reloj de mi bisabuelo paterno, Felipe, que tiene más de 100 años", subrayó. Ante la pregunta de qué marca es, se apresuró a buscar en los cajones de su casa para mirarlo de cerca: "Es un reloj Ultraman".

Además de las historias que pueden albergar las prendas de oro, hay otro aspecto que le gusta de este metal: “Es uno de los pocos artículos que, pasen los años que pasen, siempre tiene valor. Es la única moneda física, real en el mundo, que no pierde valor. Y, espiritualmente, se dice que el oro llama al oro”. Más allá de piezas favoritas, prioriza la calidad de la elaboración, y una de las marcas que más estima es Mónaco: “Hay solamente en el mundo unas mil personas certificadas para venderla, y entre ellas estoy yo”.

A la hora de dar gracias, el joven menciona a “Dios, primero, que me ha dado el discernimiento para escoger bien el camino”. Cada día agradece a su familia, “que ha sido un pilar muy fuerte en el apoyo de mi trabajo, y a todos los latinos, que me han apoyado en este camino”.

“Hay un versículo de la Biblia que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando logras tener fe, en Dios o en la religión que quieras tener, y llevarla a tu vida personal no como un fanatismo sino como un estilo de vida que te pueda permitir ser feliz, no tiene comparación”, planteó.

Según acotó, hay tres elementos que han sido determinantes en su trayectoria: “Sacrificio, respeto y disciplina”.

Puede conocer más sobre Tito Haute en TikTok e Instagram.