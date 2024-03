Venezolana irrumpe en el mundo del diseño de joyas

Para la joven diseñadora venezolana Constanza Viera García los obstáculos que consiguió en el camino no fueron lo suficientemente fuertes para impedir construirse un nombre que cada vez gana más respeto no solo dentro del mercado de la joyería, sino también en el mundo de la moda.

POLÉMICA Acusan a cineastas de plagio por el filme "The Holdovers" previo a los Óscar

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con esta talentosa y creativa empresaria, que ha logrado importantes metas en su carrera como gemóloga que ya cuenta con diez años de experiencia.

- ¿Cómo iniciaste una empresa de joyería? ¿Cuáles son tus antecedentes familiares que colaboraron con este emprendimiento?

Desde pequeña he tenido una gran afición a los accesorios y a las joyas, sobre todo las que usaban mis abuelas. Comencé en la industria de la joyería hace 10 años, fundé una empresa de accesorios personalizados, empecé a vender las piezas que me gustaban y mandaba a hacer otras para mí. Apenas tenía 22 años en ese entonces y estaba en la universidad completando mis estudios de postgrado. Poco a poco fui formándome y aprendiendo un poco más sobre el tema, involucrándome en la joyería fina con el uso de metales y piedras preciosas. En ese momento comencé un blog donde compartía mis conocimientos y que hoy en día es una empresa sólida de joyería privada, Diamond Tales, y que me abrió campo para convertirme en una diseñadora de joyas.

Para la sorpresa de la mayoría de las personas en la industria de la joyería, no vengo de una familia que haya trabajado antes con joyas, ya que por lo general es una industria bastante cerrada, protagonizada por hombres y generaciones que han trabajado en ellas por mucho tiempo.

- ¿Hubo alguna experiencia o influencia particular que te llevó a centrarte en la creación de joyería de alta gama?

La influencia hacia el mundo de las joyas fue bastante orgánica, dado a que mi pasión fue creciendo poco a poco con el aprendizaje y el conocimiento de las gemas creadas por la naturaleza. Cuando comencé a trabajar con diamantes, se disparó mi curiosidad por saber más y más acerca de ellos y soñaba con crear piezas que durarán toda la vida.

- ¿Cómo nace tu marca?

Diamond Tales, en particular, nace como un blog para educar a las personas acerca de la joyería, específicamente los diamantes, las piedras y los metales preciosos. La joyería siempre ha sido una industria un poco misteriosa, y en la época donde yo comencé mis estudios para ser Diamond Grader realmente no se estaban usando las redes para dar más información acerca de este tipo de productos.

Joyas1111.jpg Constanza Viera García utiliza piedras de todas partes del mundo, desde las Esmeraldas de Colombia hasta diamantes traídos de la India, Israel o Bélgica. CORTESÍA/Constanza Viera García

- ¿Cómo se te ocurren diseños únicos y distintivos para tus joyas?

Mi estilo es clásico y elegante. Para mí, las joyas no solo duran toda la vida, sino que se hacen para que puedan pasar de generación en generación. Por lo tanto, mis diseños son realizados para que perduren en el tiempo. Mi toque distintivo se encuentra en los detalles de la pieza: líneas lisas, suaves, delicadas, en las que la piedra es la protagonista, utilizando poco metal para hacerla resaltar.

- ¿Puedes compartir el proceso creativo detrás de la elaboración de tus piezas?

Mis piezas por lo general son únicas, creadas particularmente para cada cliente. Por eso es que antes de diseñar tomo tiempo para aprender un poco más acerca de los gustos y el estilo de la persona que va a utilizar la joya. Igualmente, es importante saber de antemano qué ocasión representa: matrimonio, compromiso, aniversario, cumpleaños o un regalo. Un tercer pilar importante es conocer el estilo de vida de la persona, porque influye mucho en el diseño de la pieza para asegurar su durabilidad. Una vez tenga a la mano toda esta información, puedo comenzar a diseñar y presentar una idea inicial, completamente personalizada.

- ¿Qué materiales priorizas en tus joyas y cómo garantizas un alto nivel de artesanía?’

Trabajo únicamente con metales preciosos, es decir, oro y platino. Igualmente utilizo principalmente piedras preciosas, como son los diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes, pero en ocasiones también trabajo con otras piedras semipreciosas que son muy populares, como la aguamarina y el granate.

Muy importante es que a mis clientes les garantizo un alto nivel de excelencia en la elaboración artesanal de la pieza, por contar con joyeros que tienen más de 30 años de experiencia en el ramo. Los proyectos se trabajan en conjunto con una red de profesionales que completan el proceso.

- De dónde provienen las piedras. ¿Eres venezolana, utilizas algún proveedor de tu país?

Si, soy venezolana, pero me muevo en un ámbito muy internacional. Resido desde hace muchos años en Miami, Florida, y tengo clientes en muchas ciudades de USA, Canadá y Latinoamérica.

Las piedras que utilizo vienen de todas partes del mundo, desde las Esmeraldas de Colombia hasta diamantes traídos de la India, Israel o Bélgica. Los zafiros pueden ser traídos de Asia, por ejemplo. Lo bonito de las joyas es que cada uno de sus componentes puede tener un origen distinto, uniéndose en una obra de arte única para cada cliente.

- ¿Cuáles son los reconocimientos logrados?

En enero del 2024 recibí un premio como la Diseñadora Latinoamericana 2023 en Florida y como Emerging Latin American Designer en Canadá. Estoy muy agradecida y orgullosa de alcanzar estos reconocimientos internacionales después del trabajo incesante que he realizado en la industria.

- ¿A dónde apuntas tu marca en el mercado internacional?

Actualmente, además de USA, tenemos una presencia muy fuerte en República Dominicana y en Venezuela. Me gustaría continuar expandiendo mi marca hacia el resto de los países de Latinoamérica.

Igualmente estoy trabajando para expandirnos a Europa, donde tengo planes de montar una oficina presencial en España para estar más cerca de mis clientes y afianzarme en esa plaza.

- ¿Dónde te ves en 10 años?

Me emociona mucho lo que puede pasar en los próximos 10 años. En esta última década la vida me ha trazado un plan siguiendo mi pasión por las joyas, por lo que es muy interesante visualizar lo que puede pasar a futuro.

En los años por venir me gustaría dar talleres a nuevos clientes, nuevas empresas. Es algo que voy a retomar próximamente ya que me encanta compartir mis conocimientos con personas interesadas en el tema.

Sin embargo, tendré que compaginarlo con mis viajes, ya que me veo expandiéndose con clientes alrededor del mundo. Me visualizo colaborando con grandes diseñadores en la industria de las joyas y tengo la curiosidad de entrar en el mundo de las subastas. Veremos qué oportunidades se nos presentan en el futuro. También me encantaría participar como mentora para alguna organización benéfica o crear una propia y tener la oportunidad de ayudar a personas como la Constanza de 22 años, curiosa por entrar en el mundo de la joyería.