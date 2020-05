Treparse por la cocina en cuarentena también es una opción

En unas declaraciones a Caters, la mujer dijo: "Con todos los gimnasios y áreas de escalada locales cerrados, mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos escalar. Así que miré a la cocina y vi algunas 'rutas' que podía trepar y lo hice".

Además de apasionada de la escalada, Kimmie Tu tiene un perfil público en la red social de Instagram donde le siguen más de 33.000 personas. Fue allí donde la joven lanzó una advertencia que no está de más recordar: "No intentes esto en casa si sabes que tu cocina no va a aguantar el peso. ¡Diviértete y mantente a salvo!"