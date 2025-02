Víctor Mayol: "La televisión tradicional me dio las bases para innovar en la producción digital"

Víctor Mayol recibe el premio Outstanding Leadership and Entrepreneur en 2023, de manos de Christian Cevallos, miembro del Distrito 11 del condado Miami-Dade.

“Tengo en la oficina donde trabajo un dibujo que mi madre me enmarcó, que hice cuando tenía como 10 años: un estudio de televisión, con la mesa, el conductor, la cámara, los monitores, y que pone Televisión Española. O sea, que si realmente uno puede nacer con una idea en la mente de a lo que se quiere dedicar, creo que eso existe”, afirmó.

Mayol cuenta con estudios superiores de realización, producción, en cine, televisión y vídeo en el Instituto de Estudios Politécnicos (IDEP), además de una especialización en edición en la Escola de Mitjans Audiovisuals, ambos centros ubicados en Barcelona. Asimismo, estudió inglés en la ciudad de Leeds, Inglaterra, una experiencia inmersiva donde aprendió el idioma desde las clases hasta lo cotidiano del hogar.

Voces que llegan a millones de hogares

Víctor Mayol nunca olvidará esas experiencias que le han hecho crecer y posicionarse en los medios. En ese sentido, afirmó que “el liderazgo en el mercado hispano ha sido un pilar fundamental en mi trayectoria. He tenido la oportunidad de supervisar proyectos de gran impacto, como Voces, una serie de más de 600 cápsulas informativas producidas para HITN e HispanoPost Media Group, que llega a más de 44 millones de hogares en Estados Unidos".

"Este contenido ha servido como un puente clave para resaltar las contribuciones de la comunidad hispana, abordando historias tan inspiradoras como la de Nathalie Quintero, ingeniera aeroespacial líder en la misión Artemis 2 de la NASA”. "Este contenido ha servido como un puente clave para resaltar las contribuciones de la comunidad hispana, abordando historias tan inspiradoras como la de Nathalie Quintero, ingeniera aeroespacial líder en la misión Artemis 2 de la NASA”.

Como agregó, “verla en Orlando cumpliendo sus sueños y liderando proyectos causa un orgullo ajeno”.

Embed

Una pandemia que cambió todo

Durante la pandemia de 2020, Mayol logró que su trabajo se transmitiera por PBS South Florida: "Durante ese periodo, asumí el rol de Director Técnico en la producción de Coronavirus in Real Time, una serie de cinco programas diarios para PBS South Florida. Fue un proyecto crucial en un momento en que la audiencia necesitaba información clara y confiable. Además, marcó un hito en la producción remota, ya que implementamos vMix, un sistema que optimizó la eficiencia operativa y mantuvo altos estándares técnicos, permitiéndonos continuar con la emisión a pesar de las restricciones sanitarias”.

“Es de lo que más me ha chocado”, confesó sobre este proyecto para PBS, “porque empezamos en marzo de 2020, cuando la pandemia comenzó a azotar Florida, y nos vimos obligados a dejar la sede de HispanoPost por el tema del aislamiento”.

Los obstáculos le hicieron potenciar su creatividad y resolver problemas en poco tiempo, para entregar un contenido que mantuviera la calidad y fuera útil para la audiencia: “En tres semanas fuimos capaces de mandar a cada empleado a su casa, montar la infraestructura técnica para que el noticiero se siguiera haciendo igual que la primera semana, con el mismo look, el mismo background de un estudio. A todos nos pilló por sorpresa y por suerte supimos manejarlo bien”.

Contenidos deportivos

Demostrando su versatilidad en los medios, Mayol ha incursionado en el ámbito deportivo: “En la Gold Cup de la Concacaf 2021, tuve el honor de ser Productor Técnico, dirigiendo un equipo de 15 profesionales para la producción en vivo de contenido antes y después de los partidos. Este material fue transmitido en plataformas digitales y redes sociales, logrando un gran alcance global”.

“La producción multilingüe en eventos deportivos es un reto, ya que debe garantizar una experiencia fluida para audiencias que hablan diferentes idiomas. Mi objetivo fue asegurar que cada pieza de contenido reflejara la emoción del torneo y llegara a los aficionados de manera efectiva”, constató.

El reto de producir un contenido bilingüe, subrayó, va más allá de la lengua: “Es entender la cultura. Para eso me han venido muy bien estos años de experiencia aquí en Miami, porque, por ejemplo, en HispanoPost —que siempre ha tenido una producción completamente bilingüe y muy centrada también en el mercado hispano— he podido entender la cultura y cómo asimila el contenido audiovisual un hispanohablante que vive en Estados Unidos. Tienes que ponerte en el punto de vista de la persona que va a ver ese contenido. Para eso Miami ha sido crucial por la amalgama de culturas que tenemos”.

En estos seis años liderando proyectos audiovisuales en Miami, aseguró que ha aprendido mucho: “Por ejemplo, a la hora de producir entrevistas para el proyecto de Voces, después de escuchar horas y horas de entrevistas, entiendes perfectamente el punto de vista del cubano, del centroamericano, del colombiano, del venezolano, y cómo ellos asimilan toda esa información aquí en Estados Unidos. Es muy interesante”.

Premio al talento

El esfuerzo no ha sido en vano. Sus contribuciones e impacto en la audiencia de Estados Unidos le han hecho merecer el premio Outstanding Leadership and Entrepreneur en 2023, otorgado por Christian Cevallos, miembro del Distrito 11 del condado Miami-Dade. Este galardón resalta su habilidad para liderar proyectos complejos y su aporte a los mercados hispano y anglosajón.

“Recibir este galardón, otorgado por el comisionado Carlos Cevallos de Miami-Dade County en 2023, ha sido un gran honor. Más allá del reconocimiento personal, lo veo como una validación del impacto de mi trabajo en la industria y en la comunidad hispana. Compartí este premio con el periodista Ariel Osorio, conductor de Lo Sé Todo Colombia, lo que me permitió estar rodeado de grandes profesionales del medio”, indicó.

comisionado Cevallos - Víctor Mayol - Cortesía del entrevistado Víctor Mayol recibe el premio Outstanding Leadership and Entrepreneur en 2023, de manos de Christian Cevallos, miembro del Distrito 11 del condado Miami-Dade. Cortesía del entrevistado

Centrado en la innovación y el rigor técnico, Mayol aprovecha sus conocimientos en televisión tradicional para las producciones digitales que demanda la actualidad. “La televisión tradicional me dio las bases para innovar en la producción digital”, consideró al respecto.

Si tuviera que aconsejar a un joven que quiere adentrarse en este mundo, tiene una respuesta contundente: “Si tienes vocación y una calidad humana que también complete eso, no hay barreras, ni de países, ni de empresas que te parezcan gigantes”.

Y contó una anécdota que ilustra perfectamente su nivel de perseverancia: “A los 17 años le pedí a mi madre que me acompañara al canal local de televisión en Mallorca. Le dije: ‘mamá, solo déjame en la puerta y espérame media hora’. El director bajó y le dije: ‘No tengo ni idea de televisión, tengo 17 años, estoy terminando mis estudios, pero quiero ver si deja que yo venga cuando salga de mis clases a ver cómo hacen televisión’. El señor se quedó un poco sorprendido, pero me dijo que sí”.

Así comenzó todo. “Los viernes, cuando salía de clases, mi madre me dejaba en el canal, yo veía cómo hacían la programación del viernes que terminaba a las dos de la mañana, y a esa hora un camarógrafo me dejaba de vuelta en mi casa. Eso fue un invierno, y ya en el verano me contrataron como un becario”.

"Si realmente sientes que es lo tuyo, hay muy pocas probabilidades de que fracases", zanjó. "Si realmente sientes que es lo tuyo, hay muy pocas probabilidades de que fracases", zanjó.

Su filosofía es clave: "Creo firmemente que la innovación y el rigor técnico son esenciales para mantenerse relevante en la industria audiovisual. Mis proyectos han demostrado que el contenido bilingüe y multicultural es clave en un mercado globalizado. Adaptarse a las nuevas plataformas digitales y a las demandas de la audiencia es fundamental. Mi objetivo sigue siendo desarrollar producciones de alto impacto que conecten con el público y mantengan los más altos estándares de calidad".

“Seguiré con el proyecto de Voces de HITN, y algún proyecto también en el que estoy aplicando mi experiencia al tema corporativo y de marketing, en un mercado audiovisual que no pasa directamente por lo que puede ser un canal de televisión, sino que expande esa práctica a las empresas”, acotó.

Puede conocer más sobre el trabajo de Víctor Mayol en Palmamedia.tv