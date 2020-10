Video: Puma se cuela en zona residencial donde juegan niños

Embed

En la población de Pacífica en las montañas de Colorado están acostumbrados a ver animales salvajes en las áreas cercanas a las zonas habitadas, pero difícilmente se observa a un felino dentro del jardín de una vivienda y menos con niños cerca jugando en plena calle.

“Salí a buscar a mi gato que había salido antes y cuando salí y abrí la puerta, me sorprendí. Al principio pensé que era un pastor alemán. 'Oh, el perro de alguien'. Pero luego miré bien y el animal se dio la vuelta y me miró. Inmediatamente reaccioné: '¡Dios mío, no es un perro, ese es un puma!'”, declaró Timothy al canal local ABC7.

“El animal estaba mirando a unos niños a través de la puerta de mi jardín, y comencé a gritarles para que se fueran. Pensé: 'Mejor salgo y me interpongo entre él y los niños porque esto puede terminar muy mal'. Al final, el puma subió por la colina”, aseguró el joven, que en todo momento se mantuvo grabando con su celular.

Al darse a conocer la noticia, Kerrisk se enteró que ya el puma había estado en el jardín de su vecino mientras vigilaba en silencio al gato de Kerrisk. Es decir, el gato sería su primera presa.

“Definitivamente tenía hambre porque quería a mi gato, luego a los niños, y después mató a un ciervo detrás de la casa de mi vecino. El puma puede parecer lindo pero es un depredador. Puede lastimar mucho a alguien si tiene hambre", culminó.