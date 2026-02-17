ONU cifra en más de 15.000 los muertos por la guerra en Ucrania desde 2022

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

KIEV. - La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ucrania cifró en más 15.000 los muertos y más de 41.000 los heridos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022 por parte del presidente Vladimir Putin.

Según un informe publicado por el organismo, al menos, 15.172 personas murieron, entre ellos 766 niños y 41.378 resultaron heridas en Ucrania desde el estallido del conflicto. Otros 2.540 menores resultado heridos desde hace cuatro años.

El documento señala que la gran mayoría de las muertes por el conflicto, un 87% de ellas, se registraron en territorio controlado por Kiev. Entre los hallazgos destaca que las minas y los restos explosivos causaron el fallecimiento de 483 civiles. Otros 1.196 han resultado heridos por estas mismas causas.

Los datos recabados en 2025 por la Misión de la ONU determinaron que 2.526 civiles murieron y otros 12.162 resultaron heridos, lo que representa un 31% más de víctimas en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 2.088 fallecidos y 9.138 heridos.

En 2023, 1.974 personas murieron, mientras que otras 6.651 resultaron heridas.

Según el informe de la ONU, el uso de armas de largo alcance aumentó en 2025, causando el 35% del total de fallecidos en el año: 686 muertos y 4.451 heridos. Esto representa un aumento del 66% en el número de víctimas en comparación con 2024, cuando se registraron 531 muertos y 2.569 heridos por estas causas.

Por otro lado, el 63% de las víctimas en 2025 se produjeron en zonas de primera línea de combate, mientras que las bajas civiles causadas por drones de corto alcance aumentaron un 121%, resultando en 580 civiles muertos y 3.295 heridos, comparado con 226 muertos y 1.528 heridos en 2024.

La Misión puso el foco en los ataques "deliberados, repetidos y sistemáticos" de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética ucraniana. A enero de 2026, Ucrania ha perdido más de la mitad de su capacidad de generar electricidad debido a los daños.

"La brecha entre la capacidad de generación y las necesidades de consumo ha causado interrupciones prolongadas en la electricidad, particularmente durante el invierno de 2025-2026, con civiles que solo tienen electricidad durante unas pocas horas al día, o en algunos períodos, no tienen durante varios días", señaló el informe.

Además, la falta de electricidad privó a muchas personas del acceso a la calefacción y agua. "En Kiev, más de 1.100 edificios de varios pisos que albergaban a decenas de miles de civiles quedaron sin calefacción central para el resto del invierno tras los ataques de enero de 2026", se indicó en el texto.

FUENTE: Con información de Europa Press