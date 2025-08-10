WAPA América anuncia transmisión en vivo de Miss Universe Puerto Rico el 14 de agosto

San Juan, Puerto Rico – WAPA América , la cadena principal de televisión por cable que sirve a los puertorriqueños en los Estados Unidos continentales con producciones originales desde Puerto Rico, se enorgullece en anunciar la transmisión en vivo del certamen Miss Universe Puerto Rico Desde San Juan , directamente desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en San Juan.

La gala final se transmitirá el jueves, 14 de agosto , comenzando con la antesala Cuenta regresiva a las 7pm ET / 4pm PT , seguida por la gran noche del certamen a las 8pm ET / 5pm PT , y cerrando con ¡Qué viva la reina! a las 11pm ET / 8pm PT y NotiCentro con la reina a las 11:30pm. ET / 8:30pm PT .

Además, este año, WAPA estrenará el especial Pulso por la corona, Miss Universe Puerto Rico el jueves, 7 de agosto a las 10pm, conducido por la periodista Mónika Candelaria. El programa ofrece una mirada íntima y emotiva a las historias de vida, lucha y propósito de las candidatas, destacando la fuerza, presencia y legado que representan más allá de la belleza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe Puerto Rico (@muniversepr)

Finalmente, la plataforma digital de Miss Universe Puerto Rico ofrecerá contenido exclusivo como la serie De quién es la corona, que incluye retos, entrevistas y segmentos especiales conducidos por Vivianie Díaz Arroyo y John Alicea; y el podcast Voces de reina, conducido por la actual Miss Universe Puerto Rico Jennifer Colón, que ofrecerá conversaciones íntimas con las candidatas.

Colón coronará a su sucesora en una noche que promete inspiración, elegancia y orgullo nacional. La embajadora se destacó en la competencia internacional, logrando posicionarse entre las 12 semifinalistas de Miss Universe 2024.

Las 23 candidatas de esta edición representan un grupo diverso y preparado, quienes durante meses han sido capacitadas en áreas como oratoria, pasarela, compromiso social y preparación mental y emocional. La edición 2025, bajo el lema “Presencia”, busca una embajadora que trascienda con su autenticidad y liderazgo.

Por su parte, la directora nacional del certamen, Yizette Cifredo, añadió: “Cada año renovamos nuestro compromiso con la excelencia y la transformación. Esta edición de Miss Universe Puerto Rico es más rigurosa, más retadora y profundamente significativa. Apostamos por un grupo selecto de candidatas que se han preparado con intensidad no solo para brillar en el escenario, sino para impactar con su voz, su propósito y su autenticidad. Buscamos mujeres cuya presencia trascienda, mujeres que dejen huella”.

Puerto Rico tiene una rica historia de éxito en la competencia de Miss Universe, habiendo traído a casa cinco codiciados títulos. Las distinguidas ganadoras incluyen a la fallecida Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise M. Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006). Además, bajo la administración de WAPA, durante los últimos cinco años, las candidatas de Puerto Rico en el certamen de Miss Universe han asegurado dos posiciones Top 10, tres Top 5 y primera finalista, un resultado sin igual en ningún otro país del mundo y un testimonio de la belleza, carisma, singularidad, talento y gracia de las mujeres puertorriqueñas.

WAPA América invita a los televidentes a unirse a esta celebración de la belleza, la diversidad y el empoderamiento. Para mantenerse al día con las últimas noticias sobre Miss Universe Puerto Rico desde San Juan y conocer más de las embajadoras, los fanáticos pueden seguir el evento en @MUniversePR Facebook e Instagram y a través del sitio www.muniversepr.com.

La cobertura especial incluye:

Pulso por la corona , Miss Universe Puerto Rico (jueves, 7 de agosto 10pm ET / 7pm PT)

(jueves, 7 de agosto 10pm ET / 7pm PT) Noche preliminar (domingo 10 de agosto 8pm ET / 5pm PT)

(domingo 10 de agosto 8pm ET / 5pm PT) Antesala - Cuenta regresiva: la antesala (jueves 14 de agosto 7pm ET / 4pm PT)

(jueves 14 de agosto 7pm ET / 4pm PT) Miss Universe Puerto Rico 2025 Desde San Juan: La gran noche (jueves 14 de agosto 8pm ET / 5pm PT)

(jueves 14 de agosto 8pm ET / 5pm PT) Post-Gala: ¡Qué viva la reina! (jueves 14 de agosto 11pm ET / 8pm PT)

(jueves 14 de agosto 11pm ET / 8pm PT) NotiCentro con la reina (jueves 14 de agosto 11:30pm ET / 8:30pm PT)

Embed

Acerca de WAPA América

WAPA América pertenece y es operada por Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en los EE. UU. y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital. Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital. Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en los EE. UU. (TODOCINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; ES24 y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.