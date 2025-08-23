Norkys Batista responde a críticas de Paco y Cristina tras paso por Top Chef VIP 4

MIAMI.- La actriz y exreina de belleza venezolana Norkys Batista rompió el silencio en el programa La Mesa Caliente de Telemundo, donde reaccionó en vivo a los fuertes comentarios que realizaron contra ella sus excompañeros de Top Chef VIP 4, Paco Pizaña y Cristina Porta.

‎Batista, quien fue eliminada recientemente del reality culinario en la gala del 21 de agosto, aseguró que aunque las críticas la sorprendieron, no le quitan el valor a su participación dentro del concurso. “Yo fui al programa a dar lo mejor de mí, con mis aciertos y errores. No me arrepiento de nada”, expresó frente al panel del show matutino.

‎Durante su paso por la cuarta temporada de Top Chef VIP, Norkys se ganó el cariño de parte del público por su carisma y espontaneidad, aunque también protagonizó momentos de tensión en la cocina. Tras su eliminación, algunos comentarios de Paco y Cristina sobre su desempeño y su carácter causaron revuelo, lo que motivó su respuesta pública.

‎“Cuando escuchas palabras que buscan minimizar tu esfuerzo, claro que duelen. Pero al final, yo sé quién soy, lo que he trabajado y lo que he construido desde cero en este país”, dijo la actriz, recordando su camino de superación desde que emigró a Estados Unidos.

‎Risa y reflexión

‎En La Mesa Caliente, Batista se mostró firme pero también conciliadora. Reconoció que los enfrentamientos forman parte de la dinámica del reality y destacó que, pese a las diferencias, se queda con lo positivo de la experiencia: “Más allá de los comentarios, Top Chef VIP fue una oportunidad para aprender, para retarme a mí misma y para mostrar otra faceta de mi carrera”.

‎Al ser cuestionada sobre la posibilidad de coincidir nuevamente con Cristina Porta o Paco Pizaña en otro proyecto, Norkys no descartó la idea, aunque dejó claro que dependería de las circunstancias: “La vida da muchas vueltas. Si nos toca compartir en otro espacio, bienvenida la experiencia. Yo sigo adelante, sin rencores”.

‎Con 47 años, Norkys Batista es una de las figuras venezolanas más queridas por el público latino. Ha brillado como actriz de televisión, teatro y cine, y en los últimos años ha ampliado su presencia en la pantalla estadounidense. Su paso por Top Chef VIP 4 la mostró en un terreno completamente distinto, donde la disciplina, la creatividad y la presión fueron protagonistas.

‎La cuarta temporada del reality, conducida por Carmen Villalobos, reúne a 20 celebridades que compiten en pruebas culinarias de alto nivel. Aunque Batista ya no está en carrera por el título, su paso por el programa sigue dando de qué hablar gracias a la intensidad de las relaciones dentro y fuera de la cocina.

‎“Yo me voy agradecida, con aprendizajes y con más ganas que nunca de seguir trabajando. No todo el mundo va a aplaudirte, pero siempre habrá quienes valoren lo que haces con amor y entrega”, concluyó.