Norkys Batista responde a críticas de Paco y Cristina tras paso por Top Chef VIP 4

MIAMI.- La actriz y exreina de belleza venezolana Norkys Batista rompió el silencio en el programa La Mesa Caliente de Telemundo, donde reaccionó en vivo a los fuertes comentarios que realizaron contra ella sus excompañeros de Top Chef VIP 4, Paco Pizaña y Cristina Porta.
Batista, quien fue eliminada recientemente del reality culinario en la gala del 21 de agosto, aseguró que aunque las críticas la sorprendieron, no le quitan el valor a su participación dentro del concurso. “Yo fui al programa a dar lo mejor de mí, con mis aciertos y errores. No me arrepiento de nada”, expresó frente al panel del show matutino.
Durante su paso por la cuarta temporada de Top Chef VIP, Norkys se ganó el cariño de parte del público por su carisma y espontaneidad, aunque también protagonizó momentos de tensión en la cocina. Tras su eliminación, algunos comentarios de Paco y Cristina sobre su desempeño y su carácter causaron revuelo, lo que motivó su respuesta pública.
“Cuando escuchas palabras que buscan minimizar tu esfuerzo, claro que duelen. Pero al final, yo sé quién soy, lo que he trabajado y lo que he construido desde cero en este país”, dijo la actriz, recordando su camino de superación desde que emigró a Estados Unidos.
Risa y reflexión
En La Mesa Caliente, Batista se mostró firme pero también conciliadora. Reconoció que los enfrentamientos forman parte de la dinámica del reality y destacó que, pese a las diferencias, se queda con lo positivo de la experiencia: “Más allá de los comentarios, Top Chef VIP fue una oportunidad para aprender, para retarme a mí misma y para mostrar otra faceta de mi carrera”.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de coincidir nuevamente con Cristina Porta o Paco Pizaña en otro proyecto, Norkys no descartó la idea, aunque dejó claro que dependería de las circunstancias: “La vida da muchas vueltas. Si nos toca compartir en otro espacio, bienvenida la experiencia. Yo sigo adelante, sin rencores”.
Con 47 años, Norkys Batista es una de las figuras venezolanas más queridas por el público latino. Ha brillado como actriz de televisión, teatro y cine, y en los últimos años ha ampliado su presencia en la pantalla estadounidense. Su paso por Top Chef VIP 4 la mostró en un terreno completamente distinto, donde la disciplina, la creatividad y la presión fueron protagonistas.
La cuarta temporada del reality, conducida por Carmen Villalobos, reúne a 20 celebridades que compiten en pruebas culinarias de alto nivel. Aunque Batista ya no está en carrera por el título, su paso por el programa sigue dando de qué hablar gracias a la intensidad de las relaciones dentro y fuera de la cocina.
“Yo me voy agradecida, con aprendizajes y con más ganas que nunca de seguir trabajando. No todo el mundo va a aplaudirte, pero siempre habrá quienes valoren lo que haces con amor y entrega”, concluyó.