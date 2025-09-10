Yrenes Martínez lleva Ginger Milk Natural Care a ULTA Beauty gracias al MUSE Accelerator 2025

La emprendedora dominicana Yrenes Martínez, creadora de la marca de cuidado capilar Ginger Milk Natural Care , ha logrado oficialmente colocar sus productos en las estanterías de ULTA Beauty , una de las cadenas de belleza más importantes de Estados Unidos, con más de 1.800 tiendas a nivel nacional.

Este logro histórico se concretó tras la selección de Ginger Milk Natural Care dentro del ULTA MUSE Accelerator 2025 , un programa que invierte en marcas emergentes con alto potencial y ofrece mentoría, formación estratégica y recursos financieros para garantizar su éxito en el competitivo mercado estadounidense.

Gracias a este reconocimiento, Yrenes Martínez y su equipo recibirán una inversión de $50.000, además de acceso directo a expertos de la industria en áreas como distribución, operaciones, marketing y retail. Todos estos recursos ya están siendo utilizados para impulsar la expansión y consolidación de la marca en Estados Unidos.

"Entrar a ULTA Beauty no solo es un logro empresarial, sino también un sueño cumplido. Representa la validación de años de esfuerzo, innovación y pasión por llevar un producto dominicano al escenario internacional. Hoy Ginger Milk Natural Care es parte oficial de ULTA, lo que significa que nuestra esencia caribeña estará disponible para miles de consumidores en el mundo", expresó Yrenes Martínez.

Fundada en 2017, Ginger Milk Natural Care se distingue por sus fórmulas limpias, veganas, libres de crueldad animal y certificadas por PETA. Su ingrediente estrella, el jengibre cultivado en Samaná, República Dominicana, no solo aporta eficacia a los productos, sino que también impulsa la economía local al respaldar a los agricultores de la región.

Con este paso definitivo, Yrenes Martínez consolida a Ginger Milk Natural Care como la primera marca dominicana de cuidado capilar en llegar oficialmente a ULTA Beauty, reafirmando su compromiso con la producción nacional, la innovación y el crecimiento del sector cosmético caribeño.

Sobre Yrenes Martínez

Fundadora de Ginger Milk Natural Care, Yrenes Martínez es una joven emprendedora dominicana de 31 años que ha transformado su visión en una marca global de belleza.

Bajo su liderazgo, la empresa ha crecido de manera exponencial, posicionándose como referente en el mercado de productos capilares naturales y sostenibles.