Amazon invertirá $50.000 millones en infraestructura IA para el gobierno de EEUU

La iniciativa, que comienza en 2026, prevé que las agencias federales obtengan acceso a servicios avanzados de IA y chips IA para desarrollar software de última generación en ciberseguridad e investigación científica

Logo del gigante minorista estadounidense Amazon.

INA FASSBENDER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Amazon anunció el lunes una inversión de hasta 50.000 millones de dólares para expandir la infraestructura de inteligencia artificial (IA) y supercomputación del gobierno de Estados Unidos, con lo que se posiciona como un actor clave en ese mercado.

La iniciativa prevé que las agencias federales obtengan acceso a servicios avanzados de IA como herramientas de aprendizaje automático y chips IA para desarrollar software de última generación para misiones que van desde la ciberseguridad a la investigación científica, indicó en un comunicado.

La inversión añadirá capacidad informática a los servidores seguros en la nube que provee Amazon Web Services (AWS) al sector público. El proyecto comenzará a construirse en 2026, dijo la empresa.

Amazon detalló que la infraestructura será desarrollada en todo el país.

Una relación en potencia

AWS compite con Microsoft y Google por los megacontratos de computación en la nube del gobierno estadounidense. Los gigantes tecnológicos esperan que esta relación crezca aún más con la transición hacia la IA.

La tecnología IA requiere centros de datos muy potentes que consumen mucha energía y son costosos. Las gigantes del sector van contrarreloj para construir la infraestructura necesaria.

AWS actualmente trabaja con miles de agencias gubernamentales y ha construido infraestructura especializada en la nube para el gobierno desde 2011, cuando se convirtió en el primer proveedor en crear sistemas específicos con los requerimientos de seguridad del gobierno.

Este millonario anuncio ocurre cuando el gobierno estadounidense acelera sus esfuerzos para mantener su ventaja tecnológica en la tecnologia IA en medio de la creciente competencia con China.

Amazon indicó que la nueva infraestructura fortalecerá el liderazgo de Estados Unidos en la IA, al proveer a las agencias federales la "infraestructura segura y escalable que necesitan para la próxima era de innovación".

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

