Amazon invertirá $50.000 millones en infraestructura IA para el gobierno de EEUU

Amazon anunció el lunes una inversión de hasta 50.000 millones de dólares para expandir la infraestructura de inteligencia artificial ( IA ) y supercomputación del gobierno de Estados Unidos, con lo que se posiciona como un actor clave en ese mercado.

La iniciativa prevé que las agencias federales obtengan acceso a servicios avanzados de IA como herramientas de aprendizaje automático y chips IA para desarrollar software de última generación para misiones que van desde la ciberseguridad a la investigación científica, indicó en un comunicado.

SECTOR TECNOLóGICO EEUU insta a la Unión Europea a flexibilizar leyes sobre tecnológicas estadounidenses

HURACANES EEUU cierra temporada ciclónica sin huracanes por primera vez en una década

La inversión añadirá capacidad informática a los servidores seguros en la nube que provee Amazon Web Services (AWS) al sector público. El proyecto comenzará a construirse en 2026, dijo la empresa.

Amazon detalló que la infraestructura será desarrollada en todo el país.

Una relación en potencia

AWS compite con Microsoft y Google por los megacontratos de computación en la nube del gobierno estadounidense. Los gigantes tecnológicos esperan que esta relación crezca aún más con la transición hacia la IA.

La tecnología IA requiere centros de datos muy potentes que consumen mucha energía y son costosos. Las gigantes del sector van contrarreloj para construir la infraestructura necesaria.

AWS actualmente trabaja con miles de agencias gubernamentales y ha construido infraestructura especializada en la nube para el gobierno desde 2011, cuando se convirtió en el primer proveedor en crear sistemas específicos con los requerimientos de seguridad del gobierno.

Este millonario anuncio ocurre cuando el gobierno estadounidense acelera sus esfuerzos para mantener su ventaja tecnológica en la tecnologia IA en medio de la creciente competencia con China.

Amazon indicó que la nueva infraestructura fortalecerá el liderazgo de Estados Unidos en la IA, al proveer a las agencias federales la "infraestructura segura y escalable que necesitan para la próxima era de innovación".

FUENTE: Con información de AFP.