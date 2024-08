100 adolescentes están detenidos tras protestas postelectorales

CARACAS.- Las detenciones verificadas y actualizadas hasta este martes 06 de agosto, por la Organización No Gubernamental Foro Penal, ubican el número en 1.102 desde el 29 de julio, un día después de que el régimen de Nicolás Maduro desconociera el triunfo de Edmundo González Urrutia, quien fue electo presidente según las actas escrutadas. Entre los aprehendidos hay 100 adolescentes a quienes se le violentan sus derechos, no solo por la detención arbitraria sino que los dejan recluidos en espacios no idóneos.