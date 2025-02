Led Zeppelin, Physical Graffiti cumple 50 años

Fueron canciones que ampliaron el tiempo total de un disco más allá de la duración tradicional de un solo LP, por lo que la banda decidió hacer de Physical Graffiti un álbum doble incluyendo pistas inéditas de canciones que no incluyeron en álbumes anteriores.

Pocos discos han definido la música rock como Physical Graffiti. El doble álbum fue una declaración de música que desafió el género. Desde la imponente grandeza de Kashmir hasta el blues Trampled Under Foot, el álbum sigue siendo una de las obras maestras de Led Zeppelin y todo el género rock.

Veamos algunos datos sobre este magnífico álbum.

La portada

La icónica portada de Physical Graffiti, que presenta un edificio de viviendas de la ciudad de Nueva York, fue diseñada para ser interactiva. Las ventanas troqueladas permitieron que aparecieran imágenes insertadas en ellas, incluyendo miembros de la agrupación e íconos culturales y otros abstractos.

Sin embargo, este ambicioso diseño casi descarriló el lanzamiento del álbum. La complejidad de la fabricación de las fundas provocó importantes retrasos en la producción, lo que llevó la fecha de lanzamiento de finales de 1974 a febrero de 1975.

El diseñador Peter Corriston tuvo que trabajar con los impresores para refinar el proceso, asegurando que la cubierta siguiera siendo duradera y funcional. El esfuerzo dio sus frutos: Physical Graffiti fue nominado al Grammy al Mejor Paquete de Álbum.

La gran canción

Kashmir, uno de los temas más épicos de Led Zeppelin, evoca pasajes misteriosos con su riff hipnótico y su grandeza orquestal. Pero a pesar del título, ninguno de los miembros de la banda había visitado la región de la India entonces. Robert Plant escribió la letra mientras conducía por las áridas regiones desérticas del sur de Marruecos, sintiéndose abrumado por la inmensidad y la belleza del paisaje. El riff característico de la canción provino de una demostración instrumental de 1973 grabada por Jimmy Page y John Bonham, y John Paul Jones agregó más tarde el mellotrón y elementos orquestales.

Otra canción

Trampled Under Foot, uno de los temas más funky de Physical Graffiti, fue creada a partir de un implacable solo interpretado por John Paul Jones. Muchos asumen que la canción es puro blues-rock de Led Zeppelin, pero Jones reveló más tarde que la inspiración vino directamente de la canción Superstition de Stevie Wonder. La banda quedó cautivada por el uso del clavinet para crear un ritmo sincopado, y Jones aportó un enfoque similar a las sesiones improvisadas de Led Zeppelin. La letra, escrita por Robert Plant, es un guiño divertido a Terraplane Blues de Robert Johnson, utilizando metáforas sobre automóviles para explorar temas de lujuria y deseo. La canción se convirtió en un punto culminante de los conciertos de la banda y a menudo extendía más de 10 minutos la presentación en vivo.

Y otro tema

A diferencia de otros temas elaborados de Physical Graffiti, Boogie With Stu nació de pura espontaneidad. Durante las sesiones en Headley Grange, la banda invitó al pianista de Rolling Stones, Ian Stewart, conocido cariñosamente como “Stu”, a unirse a una improvisada y animada improvisación. El resultado fue un divertido boogie con piano que mostró la capacidad de Led Zeppelin para soltarse y divertirse en el estudio. Esta canción contrasta con las grandes piezas del álbum y ofrece un lado más ligero de la banda. Hoy, esta composición sigue siendo una de las favoritas de muchos, lo que demuestra que, a veces, los mejores momentos surgen cuando se deja que la música fluya.

¿Quién casi deja la banda antes de grabar?

Si bien Physical Graffiti es prueba de la grandeza de Led Zeppelin, unos días antes de la grabación, John Paul Jones estaba agotado por las constantes giras y consideró dejar la banda. Incluso dijo que estaba enfermo, pero en realidad se había desilusionado del estilo de vida de una estrella de rock y estaba contemplando una carrera más tranquila como director de coro en la catedral de Winchester.

El mánager de Zeppelin, Peter Grant, convenció a Jones de tomarse un tiempo libre y regresar renovado. Su renovado entusiasmo ayudó a dar forma al diverso panorama sonoro del álbum, particularmente en temas como Trampled Under Foot e In the Light, donde sus habilidades con el teclado y los arreglos fueron cruciales.

Hoy Physical Graffiti sigue siendo uno de los álbumes más ambiciosos y celebrados de la historia del rock, una combinación perfecta de potencia bruta, innovación y artesanía musical. Desde su intrincado arte hasta sus composiciones que abarcan todos los géneros, el álbum resume todo lo que hizo legendario a Led Zeppelin.